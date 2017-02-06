10,6 кг рыбы и 113 орудий лова изъято у псковских рыболовов за неделю

|Илья Петров (другие записи автора)
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Упал-отжалсяНа прошлой неделе Российский Минфин вбросил в массы идею о том, что хорошо бы нам опустить рубль. Нет, не так конкретно, как опускали несчастную национальную валюту два года подряд, а слегка так – процентов на десять. Мол, только этого и не хватает для того, чтобы российская экономика взвилась соколом над мрачной...
21 административное правонарушение в области охраны водных биоресурсов выявлено сотрудниками рыбоохраны по Псковской области за минувшую неделю.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, наложено штрафов на сумму 27,1 тыс. рублей, взыскано на сумму 34 тыс. рублей, изъято 10,6 кг водных биоресурсов, 113 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство.
Всего за неделю госинспекторами рыбоохраны на территории СЗФО выявлено 154 административное правонарушение и наложено штрафов на сумму 423 450 рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей