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10,6 кг рыбы и 113 орудий лова изъято у псковских рыболовов за неделю

06.02.2017 15:14 ПЛН, Псков

21 административное правонарушение в области охраны водных биоресурсов выявлено сотрудниками рыбоохраны по Псковской области за минувшую неделю.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, наложено штрафов на сумму 27,1 тыс. рублей, взыскано на сумму 34 тыс. рублей, изъято 10,6 кг водных биоресурсов, 113 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство.

Всего за неделю госинспекторами рыбоохраны на территории СЗФО выявлено 154 административное правонарушение и наложено штрафов на сумму 423 450 рублей.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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