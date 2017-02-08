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На Псковском озере сотрудникам рыбохраны попался браконьер

08.02.2017 09:42 ПЛН, Псков

На Псковском озере в районе острова Залит сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству был задержан браконьер, производивший проверку расставленных им ранее двух сетей длиной по 70 метров каждая, в которых находились 2 леща, 15 судаков, 27 ершей, 19 окуней, 288 экземпляров плотвы и 31 густера.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, незаконный улов нарушитель складывал на лед и в пластиковые сани, прикрепленные к мото-буксировщику. Кроме саней в арсенале браконьера находились два ледо-бура, складной стул, палатка и шнур из лески для протягивания сетей подо льдом. Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам и среде их обитания, составил  36 023 рубля.

Для  принятия решения о назначении административного наказания и конфискации орудий лова в настоящее время материал по данному делу направлен мировому судье судебного участка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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