На Псковском озере сотрудникам рыбохраны попался браконьер

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Бодрым шагом в мусорную корзину«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Депутаты Госдумы решили окончательно и официально расписаться в собственной бесполезности. Именно так я понимаю законопроект, внесенный в...
На Псковском озере в районе острова Залит сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству был задержан браконьер, производивший проверку расставленных им ранее двух сетей длиной по 70 метров каждая, в которых находились 2 леща, 15 судаков, 27 ершей, 19 окуней, 288 экземпляров плотвы и 31 густера.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, незаконный улов нарушитель складывал на лед и в пластиковые сани, прикрепленные к мото-буксировщику. Кроме саней в арсенале браконьера находились два ледо-бура, складной стул, палатка и шнур из лески для протягивания сетей подо льдом. Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам и среде их обитания, составил 36 023 рубля.
Для принятия решения о назначении административного наказания и конфискации орудий лова в настоящее время материал по данному делу направлен мировому судье судебного участка.
Источник: Псковская Лента Новостей