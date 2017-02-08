Псковский облсовпроф требует немедленно прекратить процедуру массового сокращения работников «Комбината благоустройства»

В Псковскую областную организацию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения от работников МП г. Пскова «Комбинат благоустройства» поступило обращение по поводу приказа о сокращении более 30% штатной численности сотрудников этого муниципального предприятия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, приказ подписан исполняющим обязанности директора «Комбината благоустройства» Василием Салоповым. Согласно этому документу сокращению подлежат порядка семидесяти штатных должностей, практически вся первичная профсоюзная организация предприятия.

Председатель областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов, комментируя намерение руководства комбината, подчеркнул: «Руководство предприятия ссылается на экономические неудачи, на не выигранные контракты, отсутствие поддержки учредителей. При этом объявленное сокращение затрагивает не управленческий персонал, не тех, кто должен проводить эффективную экономическую политику на предприятии, а основной трудовой коллектив, простых трудящихся, которые, как принято говорить, работают на «земле». Так пускай управленцы попробуют начать с себя! Почему исполняющий обязанности руководителя муниципального предприятия почти два года не проходит процедуру согласования в Псковской городской думе? Кому это выгодно? Не можешь эффективно управлять - уходи, а не топи людей, которые делают нужное для города дело».

По информации Игоря Иванова, приказ издан с многочисленными нарушениями. С 3 апреля 2017 года руководство комбината планирует расторжение трудовых договоров с 33 работниками, что составляет более 10% сотрудников организации. «Таким образом, речь идет о массовом сокращении. И согласно требованию ст. 82 ТК РФ работодатель обязан был сообщить об этом в письменной форме выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, но не сделал этого», - заявил Игорь Иванов. Кроме того, в нарушение требований ст. 373 ТК РФ работодателем при принятии решения о возможном расторжении трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, в выборный орган первичной профсоюзной организации не направлен проект приказа о расторжении трудовых договоров с работниками предприятия, а также документы, являющиеся основанием для принятия указанного решения.

Также в нарушении требований ст. 179 ТК РФ работодателем при принятии решения о расторжении трудовых договоров с работниками не осуществлена работа по определению работников, имеющих преимущественное право на оставление на работе.

Данные нарушения зафиксированы в мотивированном мнении профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МП г. Пскова «Комбинат благоустройства». Игорь Иванов подчеркнул, что профком обоснованно считает невозможным принятие работодателем решения о расторжении трудовых договоров с работниками предприятия. «В связи с этим мы призываем отменить приказы о сокращении штатной численности работников и незамедлительно обратить внимание учредителей предприятия в лице администрации города Пскова на сложившуюся проблему», - добавил он.

«Вопрос о сохранении «Комбината благоустройства» вносится на заседания городской и областной трехсторонней комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. О сложившейся ситуации проинформированы Центральный комитет профсоюза, Общероссийское общественное движение «Народный Фронт «За Россию!». В настоящее время решается вопрос о проведении протестных коллективных действий», - заключил председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения.

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова также считает, что процедура массового сокращения работников МП г. Пскова «Комбинат благоустройства», начатая руководством предприятия, должна быть немедленно прекращена. «Многочисленные нарушения, допущенные руководством комбината в процессе уведомления сотрудников о предстоящих сокращениях, сами по себе уже являются достаточным основанием для прекращения противоправных действий управленцев. Эти действия не просто демонстрируют некомпетентность руководства комбината в сфере трудового права, но и ведут к значительному усилению социальной напряженности в городе. Мы уверены, что возникшая ситуация требует срочной реакции со стороны учредителя муниципального предприятия – органов местного самоуправления города Пскова. На наш взгляд, они должны четко выразить свою позицию в отношении дальнейшей судьбы предприятия, занятого в обеспечении жизнедеятельности областного центра», - заявила Ульяна Михайлова.

Ульяна Михайлова заявила, что при любом развитии ситуации Псковский облсовпроф предпримет все меры для защиты законных прав трудящихся МП г. Пскова «Комбинат благоустройства».

Источник: Псковская Лента Новостей