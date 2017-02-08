В Пскове родители выпускников и чиновники от образования сдали ЕГЭ по русскому языку

Псков присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие состоялось 8 февраля в Псковском гуманитарном лицее. Вместе с родителями выпускников экзамен сдавали журналисты, начальник управления образования Псковской области Александр Седунов и руководитель управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев.

Участникам акции предстояло пройти всю процедуру ЕГЭ от сдачи телефонов и проверки металлодетектором до заполнения специальных бланков и решения самих тестовых заданий. Контрольно-измерительные материалы были распечатаны прямо в аудитории, где проходил экзамен. Как пояснил в ходе пресс-подхода Александр Седунов, такие технологии во время ЕГЭ-2017 будут применены в 11 школах Псковской области, что сделает механизм проведения экзамена еще более открытым.

Участники могли завершить «акционное» ЕГЭ досрочно - через 10 минут после начала тестирования, а могли проверить свои знания в течение 30 минут, решив всю часть «А». Александр Седунов признался, что участие в такой акции волнительно, так как ранее он не писал ЕГЭ по русскому языку, но пробовал свои силы в профильных предметах - истории и обществознании.

За 10 минут чиновник решил 14 тестовых заданий. «Родители могли убедиться в том, что задания соответствуют школьной программе. Есть задания с анализом текста, есть задания несколько провокационного характера с похожими ответами. У нас было мало времени, но детям будут предоставлены все возможности, времени для выполнения заданий будет вполне достаточно», - заверил Александр Седунов.

Он напомнил, что в 2016 году на ЕГЭ в Псковской области было выявлено несколько нарушений, связанных с использованием мобильных телефонов и шпаргалок. По каждому случаю проведена проверка. «Очень хочется, чтобы наши родители обратили внимание на необходимость неукоснительного соблюдения детьми всех требованиям. Сегодня они увидели, что ничего сложного в экзамене нет, даже если вы закончили школу 10, 20 или 30 лет назад. Русский язык - это тот инструментарий, которым мы пользуемся ежедневно», - сказал начальник областного управления образования.

Подобные акции уже прошли в ряде других субъектов РФ. Александр Седунов выразил надежду на то, что ее поддержат не только школы Пскова, но и образовательные учреждения других муниципалитетов региона.

Чиновник добавил, что в этом году ЕГЭ по русскому языку в Псковской области напишут 2800 выпускников. Сочинение в декабре по тем или иным причинам не написали 90 человек. Им будет предоставлена такая возможность в феврале и мае.

Источник: Псковская Лента Новостей