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В Псковской области 74 долгожителя получат в феврале персональное поздравление президента России

09.02.2017 12:05 ПЛН, Псков

Специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области  продолжают ежемесячно  производить сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные   и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР, в феврале 74 старейших жителя  региона, которым исполнится 90 и 95 лет, получат поздравление главы государства Владимира Путина.

Юбиляры проживают в г. Пскове, Великих Луках, Порховском, Палкинском, Плюсском, Опочецком, Новоржевском, Локнянском, Куньинском, Красногородском, Дедовичском, Гдовском, Бежаницком, Усвятском, Островском, Невельском, Дновском, Себежском районах.

Лидирующую позицию среди юбиляров занимают женщины – их 66 человек.

Также отметим, что из общего числа февральских юбиляров 63 человека  отмечают свой  90-й день рождения, 11 человек  - 95-ый. Столетних именинников в феврале нет. Добавим, что 23 февраля, в День защитника Отечества родились 5 долгожителей области.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте .

Источник: Псковская Лента Новостей



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