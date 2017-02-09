В Псковской области 74 долгожителя получат в феврале персональное поздравление президента России

Специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области продолжают ежемесячно производить сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР, в феврале 74 старейших жителя региона, которым исполнится 90 и 95 лет, получат поздравление главы государства Владимира Путина.

Юбиляры проживают в г. Пскове, Великих Луках, Порховском, Палкинском, Плюсском, Опочецком, Новоржевском, Локнянском, Куньинском, Красногородском, Дедовичском, Гдовском, Бежаницком, Усвятском, Островском, Невельском, Дновском, Себежском районах.

Лидирующую позицию среди юбиляров занимают женщины – их 66 человек.

Также отметим, что из общего числа февральских юбиляров 63 человека отмечают свой 90-й день рождения, 11 человек - 95-ый. Столетних именинников в феврале нет. Добавим, что 23 февраля, в День защитника Отечества родились 5 долгожителей области.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультирова ть граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте .

Источник: Псковская Лента Новостей