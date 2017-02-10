Конституционный суд России отказался принимать к рассмотрению жалобу Льва Шлосберга на региональный закон о статусе депутата

Конституционный суд России отказался принимать к рассмотрению жалобу депутата Псковского областного Собрания, лидера регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга на нарушение его конституционных прав подпунктом «б» пункта 1 статьи 4 закона Псковской области «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов». Соответствующее определение опубликовано на сайте суда.

«Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлосберга Льва Марковича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой», - говорится в тексте определения.

Ранее сообщалось, что жалобу Льва Шлосберга на решение о лишении мандата рассмотрит Европейский суд по правам человека. Жалоба была коммуницирована ЕСПЧ 7 ноября 2016 года.



В ЕСПЧ отмечают, что Л.Шлосберг подал в суд в соответствии со статьей 3 протокола № 1 Европейской конвенции по правам человека («Право на свободные выборы»), заявляя, что он был произвольно и несправедливо лишен статуса депутата. Суд планирует задать сторонам ряд вопросов, в частности, имело ли место вмешательство в осуществление истцом своих прав и, в частности, нарушило ли решение Псковского областного парламента о лишении истца мандата его право на участие в выборах. Также Европейский суд по правам человека попытается выяснить, содержала ли парламентская процедура, приведшая к решению о лишении истца его депутатского мандата, достаточные меры противодействия произволу.

Добавим, что срок полномочий пятого созыва Псковского областного собрания, который лишил Л.Шлосберга мандата, уже истек. На выборах в Псковское областное собрание 6-го созыва 18 сентября Л.Шлосберг вернул себе мандат депутата, пройдя в парламент по списку «Яблока». Лидер «Яблока» работал в штате областного Собрания, так что он может претендовать на материальную компенсацию со стороны парламента.

Источник: Псковская Лента Новостей