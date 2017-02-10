Псковичи могут стать участниками Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!»

12 февраля пройдет Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!», приуроченная к 50-летию Заочной физико-технической школы Московского физико-технического института.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, центральной площадкой проекта станет инновационный центр «Сколково». Контрольная будет проводиться на русском языке по трем дисциплинам: математике, физике и информатике.

Участие в ней могут принять все желающие, которые смогут решить задачи как по всем предметам, так и по каждому отдельно. Контрольная проводится по программам основного общего и среднего общего образования, рекомендуемый уровень знаний - не ниже 8 класса образовательных учреждений.

Проект «Выходи решать!» призван привлечь к тем перспективам и возможностям, которые открывают инженерные профессии как для человека, та и для страны.

Дополнительную информацию по мероприятию можно получить на сайте https://kontrolnaya.mipt.ru - здесь же можно записаться на контрольную.

Источник: Псковская Лента Новостей