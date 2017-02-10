Сегодня: Пятница, 10 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
За вкусным - в магазины «Соловьи»! Бесплатно почисти плед Кинокайф Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России 2 февраля
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...4



Псковичи могут стать участниками Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!»

10.02.2017 11:57 ПЛН, Псков

12 февраля пройдет Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!», приуроченная к 50-летию Заочной физико-технической школы Московского физико-технического института.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, центральной площадкой проекта станет инновационный центр «Сколково». Контрольная будет проводиться на русском языке по трем дисциплинам: математике, физике и информатике.

Участие в ней могут принять все желающие, которые смогут решить задачи как по всем предметам, так и по каждому отдельно. Контрольная проводится по программам основного общего и среднего общего образования, рекомендуемый уровень знаний - не ниже 8 класса образовательных учреждений.

Проект «Выходи решать!» призван привлечь к тем перспективам и возможностям, которые открывают инженерные профессии как для человека, та и для страны.

Дополнительную информацию по мероприятию можно получить на сайте https://kontrolnaya.mipt.ru - здесь же можно записаться на контрольную.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28