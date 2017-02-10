Сергей Стиллавин: Псков обязан стать центром туризма

Псков обязан стать центром туризма, куда стремятся люди не только из Питера. Такое мнение высказал ведущий программы «Большой тест-драйв» Сергей Стиллавин на своей странице в «Инстаграм».

«Непривычно пустынно вечером в пятницу в самом центре города. Признаться, никак себе не представлял до сего дня, какой он - Псков? Знал, конечно, что это русский край на границе с эстонцами, но никаких конкретных образов в голове не было.

Оказавшись здесь, понимаю, что много утрачено за годы войны, но и тех величественных храмов и крепких средневековых зданий с маленькими окнами-бойницами достаточно, чтобы почувствовать мощь истории.

По зимней дороге ехать сюда около 4-х часов, и Псков обязан стать центром туризма, куда стремятся люди не только из Питера», - написал С. Стиллавин.

Напомним, сегодня в Псков прибыли ведущие утреннего шоу радиостанции «Маяк» Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов. В субботу они проведут в областном центре тест-драйв последней модели одной из популярных марок автомобилей. Помимо работы на радио, Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов с 2012 года ведут программу «Большой тест-драйв».

Вместе популярные ведущие тестируют новые марки автомобилей. Выпуски программы размещают на канале в YouTube, а радиоверсию - в эфире радиостанции «Маяк».

Источник: Псковская Лента Новостей