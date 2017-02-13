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С 15 апреля в Псковской области будут публиковать информацию о зарплатах руководителей государственных учреждений и предприятий

13.02.2017 12:32 ПЛН, Псков

Губернатор Псковской области Андрей Турчак утвердил порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Псковской области. Соответствующее постановление администрации Псковской области №41 от 06.02.2017  опубликовано 10 февраля на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

Информация о зарплате руководителей будет публиковаться на сайтах органов исполнительной власти Псковской области, к полномочиям которых относится заключение и расторжение трудовых договоров с руководителями учреждений и предприятий. Информация о зарплате по территориальному фонду обязательного медицинского страхования будет публиковаться на сайте фонда.

В составе информации указывается фамилия, имя и должность лица с указанием его зарплаты.

Информация предоставляется не позднее 15 апреля, публикуется не позднее 15 мая.

Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования.  Контроль возложен на первого заместителя губернатора Псковской области Веру Емельянову. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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