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Яровая предложила ввести уголовную ответственность за склонение к суициду

13.02.2017 15:12 ПЛН, Псков

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая предложила ввести новую статью в УК РФ, предусматривающую уголовное наказание за склонение или содействие к склонению к суициду. Как передает «Интерфакс», такое предложение она озвучила на заседании рабочей группы по вопросам противодействия деятельности, связанной со склонением несовершеннолетних к суициду.

В России в 2016 году совершили суицид 720 несовершеннолетних. Причем, по словам Яровой, в эти данные не включены попытки самоубийства. Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что российское общество и законодательство оказались не подготовленными к склонению к самоубийству через интернет, «шаг за шагом, очень незаметно, стала возникать новая система координат, в которой то, что казалось невозможным, стало реальностью».

Яровая заявила, что Государственная дума выступила за введение уголовной ответственности за склонение к самоубийству лиц, не достигших совершеннолетия. Она подчеркнула, что Госдума выступает за уголовное наказание для тех, кто создает «самые опасные организованные виды деятельности», куда привлекаются несовершеннолетние. Яровая подчеркнула, что детей подталкивают к суициду и к «совершению действий противоправных и заведомо опасных».

Яровая пояснила, что предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью «Содействие или склонение к совершению самоубийства» с помощью уговоров, подкупа, обмана или другим способом.

В мае 2016 года Роспотребнадзор попросил социальную сеть «ВКонтакте» самостоятельно блокировать «группы смерти», которые пропагандируют суицид. Кроме того, теги и аккаунты с подобным контентом стал проверять Instagram, сообщили в компании. В социальной сети заявили, что примут «соответствующие меры по удалению контента». 

Источник: Псковская Лента Новостей



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