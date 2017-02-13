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Псковичи вышли на митинг за индексацию должностных окладов бюджетников

13.02.2017 16:41 ПЛН, Псков

На площади Ленина в Пскове проходит митинг «За индексацию должностных окладов работников бюджетных организаций и муниципальных служащих Псковской области», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участие в митинге принимают около 200 человек. Среди тех, кто поддержал мероприятие, представители регионального отделения КПРФ.

Профсоюзы Псковской области выступают с требованиями:

-  к губернатору Псковской области осуществить все необходимые действия по индексации должностных окладов работников бюджетных организаций и муниципальных служащих Псковской области на уровень не ниже суммарной официальной инфляции за 2015 и 2016 годы;

- к администрации Псковской области и Псковскому областному Собранию депутатов, внести необходимые изменения в нормативные акты Псковской области, по увеличению фондов оплаты труда бюджетных организаций и органов местного самоуправления на размер необходимый для индексации заработной платы;

- к администрации Псковской области исключить применение в расчетах средней заработной платы работников бюджетных организаций практики двойных стандартов, включающих в среднюю заработную плату льготы, компенсационные выплаты и выплаты, за превышение нормы рабочего времени, означающие усиление эксплуатации работника и нанесение вреда его здоровью.

Кроме того, участники митинга требует немедленно прекратить процедуру массового сокращения работников «Комбината благоустройства».

Напомним, что с 6 по 10 февраля в Пскове и в Великих Луках уже прошли 6 публичных протестных мероприятий (пикетов).

Источник: Псковская Лента Новостей



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