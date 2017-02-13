В Великих Луках продолжается поиск места под новую школу

«Вопрос с местом размещения новой школы в Великих Луках остается открытым. Поиск подходящей территории для строительства образовательного учреждения продолжается. В администрации города Великие Луки идут консультации со специалистами, общественностью, педагогами», - заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор пояснил, что на сегодняшний день окончательно решен вопрос с аварийным корпусом школы № 6 в Великих Луках. Он будет снесен и вместо него будет построено новое здание, которое позволит региону открыть дополнительные места для школьников. Основной корпус школы, который также нуждается в капитальном ремонте, тоже будет приведен в порядок. Сейчас этот вопрос дополнительно прорабатывается Администрацией региона с Министерством образования и науки РФ, администрацией Великих Лук и инвесткомпаниями, которые могут принять участие в реконструкции объекта, рассказал Александр Кузнецов.

«Строительство новой школы в Великих Луках - проект глобальный. Мы сможем приступить к его практической реализации в ближайшие два года. Задача на этот год - выбрать хорошее место и интересный проект», - заметил он.

Что касается предложенного ранее земельного участка в районе улиц Заслонова, Антонова и Сотово, то, по мнению заместителя губернатора, строительство школы здесь возможно только при условии комплексного освоения территории. «Просто строить школу в голом поле не хорошо. Нужно полностью делать транспортную инфраструктуру, тянуть инженерные сети. А это возможно только при комплексной застройке микрорайона», - подчеркнул Александр Кузнецов.

Источник: Псковская Лента Новостей