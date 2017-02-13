Сотрудники псковского «Комбината благоустройства» и профсоюзы требуют сохранить предприятия

Сотрудники псковского «Комбината благоустройства» и профсоюзы требуют сохранить предприятия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в защиту организации на митинге «За индексацию должностных окладов работников бюджетных организаций и муниципальных служащих Псковской области» выступил председатель областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов.

По его словам, профсоюзы принимают все возможные действия, чтобы сохранить предприятие. «Люди могут остаться без работы. Неизвестно, к чему приведут такие действия в администрации. Прекратите этот беспредел! Сохраните предприятие! Дайте людям спокойно работать! Не играйте с огнем! Это действительно опасно», - подчеркнул Игорь Иванов.

Ранее сообщалось, что в Псковскую областную организацию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения от работников МП г. Пскова «Комбинат благоустройства» поступило обращение по поводу приказа о сокращении более 30% штатной численности сотрудников этого муниципального предприятия. Приказ подписан исполняющим обязанности директора «Комбината благоустройства» Василием Салоповым. Согласно этому документу сокращению подлежат порядка семидесяти штатных должностей, практически вся первичная профсоюзная организация предприятия.

Игорь Иванов, комментируя намерение руководства комбината, подчеркнул: «Руководство предприятия ссылается на экономические неудачи, на не выигранные контракты, отсутствие поддержки учредителей. При этом объявленное сокращение затрагивает не управленческий персонал, не тех, кто должен проводить эффективную экономическую политику на предприятии, а основной трудовой коллектив, простых трудящихся, которые, как принято говорить, работают на «земле». Так пускай управленцы попробуют начать с себя! Почему исполняющий обязанности руководителя муниципального предприятия почти два года не проходит процедуру согласования в Псковской городской думе? Кому это выгодно? Не можешь эффективно управлять - уходи, а не топи людей, которые делают нужное для города дело».

По информации Игоря Иванова, приказ издан с многочисленными нарушениями. С 3 апреля 2017 года руководство комбината планирует расторжение трудовых договоров с 33 работниками, что составляет более 10% сотрудников организации. «Таким образом, речь идет о массовом сокращении. И согласно требованию ст. 82 ТК РФ работодатель обязан был сообщить об этом в письменной форме выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, но не сделал этого», - заявил Игорь Иванов. Кроме того, в нарушение требований ст. 373 ТК РФ работодателем при принятии решения о возможном расторжении трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, в выборный орган первичной профсоюзной организации не направлен проект приказа о расторжении трудовых договоров с работниками предприятия, а также документы, являющиеся основанием для принятия указанного решения.

Также в нарушении требований ст. 179 ТК РФ работодателем при принятии решения о расторжении трудовых договоров с работниками не осуществлена работа по определению работников, имеющих преимущественное право на оставление на работе.

Данные нарушения зафиксированы в мотивированном мнении профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МП г. Пскова «Комбинат благоустройства». Игорь Иванов подчеркнул, что профком обоснованно считает невозможным принятие работодателем решения о расторжении трудовых договоров с работниками предприятия. «В связи с этим мы призываем отменить приказы о сокращении штатной численности работников и незамедлительно обратить внимание учредителей предприятия в лице администрации города Пскова на сложившуюся проблему», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей