В Пскове принята резолюция по итогам митинга за индексацию зарплат бюджетников

13 февраля в Пскове на площади Ленина состоялся митинг «За индексацию должностных окладов работников бюджетных организаций и муниципальных служащих Псковской области». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участие в нем приняли около 200 человек. Среди тех, кто поддержал митинг, были представители регионального отделения КПРФ.

Этот митинг - итог серии пикетов, которые провели псковские профсоюзы с 6 по 10 февраля в Пскове и Великих Луках. Представители профсоюзных организаций работников образования и науки, здравоохранения, культуры, работников государственных учреждений и общественного обслуживания, других членских организаций Псковского облсовпрофа единогласно поддержали обращение с требованием к правительству Российской Федерации осуществить индексацию должностных окладов работникам федеральных бюджетных организаций (преподавателям вузов и ссузов, работникам науки, культуры, здравоохранения и спорта); к губернатору Псковской области - осуществить все необходимые действия по индексации должностных окладов работников бюджетных организаций и муниципальных служащих Псковской области на уровень не ниже суммарной официальной инфляции за 2015 и 2016 годы; к администрации Псковской области и Псковскому областному Собранию депутатов - внести необходимые изменения в нормативные акты Псковской области, по увеличению фондов оплаты труда бюджетных организаций и органов местного самоуправления на размер необходимый для индексации заработной платы; к администрации Псковской области - исключить применение в расчетах средней заработной платы работников бюджетных организаций практики двойных стандартов, включающих в среднюю заработную плату льготы, компенсационные выплаты и выплаты, за превышение нормы рабочего времени, означающие усиление эксплуатации работника и нанесение вреда его здоровью.

По итогам митинга была принята резолюция. Приводим текст резолюции полностью:

«Мы, участники акции организаций профсоюзов Псковской области, выступаем с требованием: «Осуществить индексацию заработной платы работникам бюджетных организаций и муниципальным служащим Псковской области».

Несмотря на содержащуюся в статье 134 ТК РФ норму обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, предусматривающую индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, администрация Псковской области не провела полноценной индексации заработной платы работников бюджетной сферы в 2016 году.

В январе 2017 года, выступая на Гайдаровском экономическом форуме, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец отметила, что без роста потребления экономика расти не будет. Для роста экономики необходимо повышать доходы населения. При этом, по словам заместителя председателя правительства РФ, в стране более 5 млн. человек получают зарплату меньше МРОТ, что недопустимо по закону.

У нас в стране, отметила Ольга Голодец, даже после окончания средней школы, квалификация выпускника намного выше, чем МРОТ. А выпускники средне-специальных и высших учебных заведений не должны получать зарплату равную установленному государством МРОТ.

А в Псковской области выпускники вузов, приходя в организации бюджетной сферы, или на муниципальную службу, получают МРОТ только вместе с разными доплатами. Фактически ставка может быть и ниже официального минимального размера оплаты труда.

Таким образом, администрация Псковской области продолжает игнорировать нормы действующего трудового законодательства Российской Федерации, ухудшая положение работников бюджетной сферы и муниципальных служащих, проживающих на территории Псковской области.

На основании вышеизложенного мы обращаемся:

- к правительству Российской Федерации с требованием осуществить индексацию должностных окладов работникам федеральных бюджетных организаций (преподавателям вузов и ссузов, работникам науки, культуры, здравоохранения и спорта);

- к губернатору Псковской области с требованием осуществить все необходимые действия по индексации должностных окладов работников бюджетных организаций и муниципальных служащих Псковской области на уровень не ниже суммарной официальной инфляции за 2015 и 2016 годы;

- к администрации Псковской области и Псковскому областному Собранию депутатов, внести необходимые изменения в нормативные акты Псковской области, по увеличению фондов оплаты труда бюджетных организаций и органов местного самоуправления на размер необходимый для индексации заработной платы;

- к администрации Псковской области с требованием исключить применение в расчетах средней заработной платы работников бюджетных организаций практики двойных стандартов, включающих в среднюю заработную плату льготы, компенсационные выплаты и выплаты, за превышение нормы рабочего времени, означающие усиление эксплуатации работника и нанесение вреда его здоровью».

Источник: Псковская Лента Новостей