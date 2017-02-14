Сегодня: Вторник, 14 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Форум предпринимателей города Пскова Бесплатно почисти плед Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля Европа Плюс - радио №1 в России
11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

11,4 балла и 8 лет стажа потребуется жителям Псковской области для назначения страховой пенсии в 2017 году

До 1 января 2015 года для назначения трудовой пенсии по старости достаточно было иметь 5 лет страхового стажа. С введением в действие пенсионной формулы важен не...23



Владимир Мединский проведет онлайн-конференцию и ответит на актуальные вопросы россиян

14.02.2017 10:00 ПЛН, Псков

22 февраля в 10.00 в Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7) министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский ответит на вопросы граждан и представителей региональных общественных палат. Принять участие во встрече с министром можно в онлайн-режиме.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в преддверии онлайн-конференции ОП РФ собирает актуальные вопросы со всех регионов РФ.
 
Так, жителей сел беспокоит ситуация с возможным сокращением библиотек, и они хотят узнать позицию министерства по данному вопросу. Ситуацией с передачей Исаакиевского Собора в пользование Русской православной церкви интересуются пользователи социальных сетей. Появление и принятие закона о культуре и формат совместной работы над этим документом Минкульта, Госдумы и ОП РФ также поступил в адрес Владимира Мединского в преддверии «Часа с министром».
 
Модератором встречи выступит Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.
 
Формат встречи - онлайн-конференция, на которой представители региональных общественных палат будут иметь возможность в прямом эфире задать вопрос гостю проекта. Также будут озвучены обращения граждан, пришедшие в ОП РФ по профилю министерства. Во время встречи будет работать онлайн-чат, куда все подключившиеся к трансляции на сайте ОП РФ могут писать свои вопросы и комментарии.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28