Владимир Мединский проведет онлайн-конференцию и ответит на актуальные вопросы россиян

22 февраля в 10.00 в Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7) министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский ответит на вопросы граждан и представителей региональных общественных палат. Принять участие во встрече с министром можно в онлайн-режиме.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в преддверии онлайн-конференции ОП РФ собирает актуальные вопросы со всех регионов РФ.

Так, жителей сел беспокоит ситуация с возможным сокращением библиотек, и они хотят узнать позицию министерства по данному вопросу. Ситуацией с передачей Исаакиевского Собора в пользование Русской православной церкви интересуются пользователи социальных сетей. Появление и принятие закона о культуре и формат совместной работы над этим документом Минкульта, Госдумы и ОП РФ также поступил в адрес Владимира Мединского в преддверии «Часа с министром».

Модератором встречи выступит Секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.

Формат встречи - онлайн-конференция, на которой представители региональных общественных палат будут иметь возможность в прямом эфире задать вопрос гостю проекта. Также будут озвучены обращения граждан, пришедшие в ОП РФ по профилю министерства. Во время встречи будет работать онлайн-чат, куда все подключившиеся к трансляции на сайте ОП РФ могут писать свои вопросы и комментарии.

Источник: Псковская Лента Новостей