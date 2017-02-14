Россияне неоднозначно оценивают последствия Февральской революции и отречения Николая II от престола - опрос

Россиянам по-прежнему трудно однозначно оценить события 1917 года: последствия Февральской революции и отречения императора Николая II от престола, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

За пять лет выросла доля тех, кто считает, что крушение монархии было прогрессивным шагом в развитии страны - с 9% в 2012 году до 13% сейчас. При этом каждый пятый полагает, что это событие «привело Россию на путь утраты своего национального и государственного величия» (21% против 25% в 2012 году).

О том, что «положительные и отрицательные последствия крушения монархии компенсируют друг друга», сказали 23% участников опроса, проведенного 20-23 января среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Затруднился ответить каждый десятый (11%), а треть россиян (32%) призналась, что никогда не задумывалась над этим.

Оценивая значение Февральской революции 1917 года, 45% россиян высказали мнение, что «сама по себе она не имела никакого значения, это лишь первый, предварительный этап Октябрьской революции». Еще 21% считает, что «Февральская революция открывала путь к буржуазно-демократическому развитию России, превращению ее в такую же страну, как другие европейские государства».

Отвечая на вопрос, при какой форме государственного правления жизнь в России была лучше, 32% респондентов сказали, что «сейчас, во времена правления Путина». Чуть меньше тех, кто считает, что жить было лучше во времена правления Леонида Брежнева - 29%. Идеализируют жизнь до революции 1917 года, как и в эпоху Иосифа Сталина, по 6% опрошенных. Жизнь в перестроечные времена нравится 2% россиян, во времена Бориса Ельцина - 1%. Каждый четвертый затруднился ответить (24%).

Источник: Псковская Лента Новостей