В Госдуму внесены законопроекты о конфискации преступных доходов

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о совершенствовании правового регулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам конфискации доходов, полученных преступным путем.

Как передает «Росбалт», одним законопроектом предлагается дополнить УПК новой главой, которая устанавливает порядок признания и исполнения приговоров, постановлений судов иностранных государств в части конфискации находящихся на территории России доходов, полученных преступным путем. Под такими доходами понимается имущество, указанное в статье 1041 Уголовного кодекса. Определяются также подсудность запросов компетентных органов иностранных государств о признании и исполнении приговоров, постановлений судов иностранных государств (далее - запросы), органы и лица, которые могут участвовать в судебном заседании при их рассмотрении. Кроме того, законопроект устанавливает перечень оснований, при наличии которых российский суд может отказать в исполнении запроса. В настоящее время российское законодательство об исполнительном производстве не содержит процедуры принудительного исполнения приговора или постановления иностранного суда в части конфискации находящихся на территории России доходов, полученных преступным путем.

Другим законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статьи 87 и 104 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229 «Об исполнительном производстве».

Законопроекты соответствуют положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, положениям других международных договоров Российской Федерации. Отмечается, что «принятие законопроектов будет способствовать повышению эффективности международного сотрудничества по вопросам противодействия организованной преступности».

Законопроекты рассмотрены и одобрены на заседании правительства РФ 2 февраля 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей