Сегодня: Четверг, 16 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Сплошные праздники «Видный» ломает в Пскове стереотипы! Форум предпринимателей города Пскова Европа Плюс - радио №1 в России 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове
Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

ЭПИ «Псковская Лента Новостей» стало самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года. Такие данные следуют из рейтинга, подготовленного компанией «Медиалогия». Топ-10 самых цитируемых средств массовой...28



Псковичи могут стать владельцами Ледового дворца, ФК «Псков 747» и бассейна «Универсант»

16.02.2017 10:37 ПЛН, Псков

У каждого жителя Пскова появилась уникальная возможность попробовать себя в роли владельца местных организаций, наконец-то починить дороги в городе и найти клад в Финском парке. Реализовать это стало возможно в настольной бизнес-игре «Псков. Узнай свой город!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей разработчики, настольная игра про Псков создана по мотивам «Монополии», «Коммерсанта» и других игр с предприятиями на поле. У игроков есть возможность буквально завладеть городом, приобретая местные гипермаркеты, торгово-развлекательные центры, кафе, торговые сети и транспортные предприятия.

Благодаря карточкам с событиями участники настольной игры смогут получить положительные публикации в местных СМИ или наоборот – потерпеть убытки за негативные упоминания в социальных сетях или на сайте губернатора. Игроки смогут поступить в ПсковГУ, установить фонтан в Детском парке, получить грант на развитие бизнеса и даже построить ипподром в Любятово.

Суть игры – приобрести как можно больше собственности и модернизировать ее. Например, игроки смогут сделать кинотеатр «Победа» крупнейшим киноцентром в Европе или провести Чемпионат мира по «Хоккею» в Ледовом дворце.

Настольная игра выпускается в рамках федерального проекта «Узнай свой город!». Подобные игры уже выпущены в Рязани, Севастополе, Краснодаре, Улан-Удэ и многих других городах.

На сайте monopskov.ru можно узнать более подробную информацию об игре и приобрести ее.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28