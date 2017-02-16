Псковичи могут стать владельцами Ледового дворца, ФК «Псков 747» и бассейна «Универсант»

У каждого жителя Пскова появилась уникальная возможность попробовать себя в роли владельца местных организаций, наконец-то починить дороги в городе и найти клад в Финском парке. Реализовать это стало возможно в настольной бизнес-игре «Псков. Узнай свой город!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей разработчики, настольная игра про Псков создана по мотивам «Монополии», «Коммерсанта» и других игр с предприятиями на поле. У игроков есть возможность буквально завладеть городом, приобретая местные гипермаркеты, торгово-развлекательные центры, кафе, торговые сети и транспортные предприятия.

Благодаря карточкам с событиями участники настольной игры смогут получить положительные публикации в местных СМИ или наоборот – потерпеть убытки за негативные упоминания в социальных сетях или на сайте губернатора. Игроки смогут поступить в ПсковГУ, установить фонтан в Детском парке, получить грант на развитие бизнеса и даже построить ипподром в Любятово.

Суть игры – приобрести как можно больше собственности и модернизировать ее. Например, игроки смогут сделать кинотеатр «Победа» крупнейшим киноцентром в Европе или провести Чемпионат мира по «Хоккею» в Ледовом дворце.

Настольная игра выпускается в рамках федерального проекта «Узнай свой город!». Подобные игры уже выпущены в Рязани, Севастополе, Краснодаре, Улан-Удэ и многих других городах.

На сайте monopskov.ru можно узнать более подробную информацию об игре и приобрести ее.

Источник: Псковская Лента Новостей