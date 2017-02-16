Псковичи могут стать владельцами Ледового дворца, ФК «Псков 747» и бассейна «Универсант»

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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
У каждого жителя Пскова появилась уникальная возможность попробовать себя в роли владельца местных организаций, наконец-то починить дороги в городе и найти клад в Финском парке. Реализовать это стало возможно в настольной бизнес-игре «Псков. Узнай свой город!».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей разработчики, настольная игра про Псков создана по мотивам «Монополии», «Коммерсанта» и других игр с предприятиями на поле. У игроков есть возможность буквально завладеть городом, приобретая местные гипермаркеты, торгово-развлекательные центры, кафе, торговые сети и транспортные предприятия.
Благодаря карточкам с событиями участники настольной игры смогут получить положительные публикации в местных СМИ или наоборот – потерпеть убытки за негативные упоминания в социальных сетях или на сайте губернатора. Игроки смогут поступить в ПсковГУ, установить фонтан в Детском парке, получить грант на развитие бизнеса и даже построить ипподром в Любятово.
Суть игры – приобрести как можно больше собственности и модернизировать ее. Например, игроки смогут сделать кинотеатр «Победа» крупнейшим киноцентром в Европе или провести Чемпионат мира по «Хоккею» в Ледовом дворце.
Настольная игра выпускается в рамках федерального проекта «Узнай свой город!». Подобные игры уже выпущены в Рязани, Севастополе, Краснодаре, Улан-Удэ и многих других городах.
На сайте monopskov.ru можно узнать более подробную информацию об игре и приобрести ее.
Источник: Псковская Лента Новостей