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В школах Гдовского района прошли занятия по безопасности на льду в предвесенний период

17.02.2017 10:58 ПЛН, Псков

В школах Гдовского района прошли занятия по безопасности на льду в предвесенний период, сообщил Псковской Ленте Новостей госинспектор Гдовского инспекторского участка №1 Александр Дубченко. Он отметил, что подобные профилактические занятия сотрудниками ГИМС проводятся ежегодно.

В этом году занятия проводились с учениками Гдовской, Добрученской, Подборовской, Ямской и Черневской школ, занятия также прошли в ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Гдовского района».

На занятиях детям рассказали об основных правилах безопасного поведения на льду в предвесенний период, а также о том, как правильно оказать первую помощь пострадавшему.

Источник: Псковская Лента Новостей



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