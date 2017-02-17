В школах Гдовского района прошли занятия по безопасности на льду в предвесенний период

В школах Гдовского района прошли занятия по безопасности на льду в предвесенний период, сообщил Псковской Ленте Новостей госинспектор Гдовского инспекторского участка №1 Александр Дубченко. Он отметил, что подобные профилактические занятия сотрудниками ГИМС проводятся ежегодно.

В этом году занятия проводились с учениками Гдовской, Добрученской, Подборовской, Ямской и Черневской школ, занятия также прошли в ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Гдовского района».

На занятиях детям рассказали об основных правилах безопасного поведения на льду в предвесенний период, а также о том, как правильно оказать первую помощь пострадавшему.

Источник: Псковская Лента Новостей