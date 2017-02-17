Сегодня: Пятница, 17 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Форум предпринимателей города Пскова Сплошные праздники «Видный» ломает в Пскове стереотипы! Patron - товарная марка, которой можно доверять Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России
Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года

ЭПИ «Псковская Лента Новостей» стало самым цитируемым СМИ Псковской области по итогам 2016 года. Такие данные следуют из рейтинга, подготовленного компанией «Медиалогия». Топ-10 самых цитируемых средств массовой...30



Благодаря «Народной программе» Северный микрорайон в Великих Луках начал стремительно развиваться

17.02.2017 11:12 ПЛН, Псков

Благодаря «Народной программе» Северный микрорайон в Великих Луках начал стремительно развиваться. Здесь появляются новые дома в частном секторе, быстрыми темпами развивается район Кулево, возводятся и новые многоэтажки. Сегодня достроен дом №37 по улице Дружбы, завершается строительство дома №39.

Как рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей заместитель главы города Великие Луки, депутат Великолукской городской Думы, представляющий округ №13, который включает часть Северного микрорайона Сергей Агарев, активная  застройка микрорайона потребовала от властей быстрого реагирования и создания дополнительной инфраструктуры вокруг новостроек.

За время существования «Народной программы» на округе удалось решить ряд проблем. Например, в недавнем прошлом было много обращений граждан с просьбой установить светофор на пересечении улиц Дружбы и Вокзальной. На этом сложном перекрестке было большое число аварий, в которых страдали не только машины, но и люди. Светофор в нужном месте появился. Дорожная обстановка улучшилась.

 

Также многие люди спрашивали про восстановление остановки возле кафе «Медведь». Она была восстановлена. Людям стало удобнее.

Еще одной проблемой, с которой жители Северного микрорайона обращались к своему депутату, был вопрос очистки реки Ситовки. Она была почищена. Много запросов касалось освещения улицы Гражданской и Пескарева. Линии установлены, там появились новые современные светодиодные энергосберегающие светильники.

Большие изменения уже произошли и еще предстоят в жизни улицы Продольной. Совместно с жильцами здесь был построен водовод. Также был произведен проект линии уличного освещения. Свет на Продольной появится в ближайшее время. Работы запланированы на 2017 год.

Сегодня «Дружба» развивается быстро и стремительно, на глазах превращаясь из образца типовой застройки в новый, современный, хорошо приспособленный для жизни и адаптированный под нужды жителей район. В этом, несомненно, по словам Сергея Агарева, заслуга всех участников «Народной программы»: тех, кто  неравнодушен к проблемам родного города, замечает их и указывает на них, а также тех, кто их решает.

«В «Народной программе» заложены направления, связанные с ежедневной жизнедеятельностью нашего города. Это ремонт дорог, дворов, снабжение населения водой, теплом и главное - развитие социальной сферы Великих Лук. По сути, наш бюджет - народный».   Глава города Великие Луки Николай Козловский поставил задачу, чтобы любое обращение гражданина было внимательно, скрупулезно рассмотрено и доведено до конкретного результата», - отметил Сергей Агарев.

Напомним, что «Народная программа» появилась несколько лет назад в Псковской области как  новая форма взаимодействия между властью и обществом. Ее инициатором стал губернатор Псковской области Андрей Турчак. За годы работы «Народная программа» доказала свою эффективность и была распространена на всю территорию страны. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28