Благодаря «Народной программе» Северный микрорайон в Великих Луках начал стремительно развиваться

Благодаря «Народной программе» Северный микрорайон в Великих Луках начал стремительно развиваться. Здесь появляются новые дома в частном секторе, быстрыми темпами развивается район Кулево, возводятся и новые многоэтажки. Сегодня достроен дом №37 по улице Дружбы, завершается строительство дома №39.

Как рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей заместитель главы города Великие Луки, депутат Великолукской городской Думы, представляющий округ №13, который включает часть Северного микрорайона Сергей Агарев, активная застройка микрорайона потребовала от властей быстрого реагирования и создания дополнительной инфраструктуры вокруг новостроек.

За время существования «Народной программы» на округе удалось решить ряд проблем. Например, в недавнем прошлом было много обращений граждан с просьбой установить светофор на пересечении улиц Дружбы и Вокзальной. На этом сложном перекрестке было большое число аварий, в которых страдали не только машины, но и люди. Светофор в нужном месте появился. Дорожная обстановка улучшилась.

Также многие люди спрашивали про восстановление остановки возле кафе «Медведь». Она была восстановлена. Людям стало удобнее.

Еще одной проблемой, с которой жители Северного микрорайона обращались к своему депутату, был вопрос очистки реки Ситовки. Она была почищена. Много запросов касалось освещения улицы Гражданской и Пескарева. Линии установлены, там появились новые современные светодиодные энергосберегающие светильники.

Большие изменения уже произошли и еще предстоят в жизни улицы Продольной. Совместно с жильцами здесь был построен водовод. Также был произведен проект линии уличного освещения. Свет на Продольной появится в ближайшее время. Работы запланированы на 2017 год.

Сегодня «Дружба» развивается быстро и стремительно, на глазах превращаясь из образца типовой застройки в новый, современный, хорошо приспособленный для жизни и адаптированный под нужды жителей район. В этом, несомненно, по словам Сергея Агарева, заслуга всех участников «Народной программы»: тех, кто неравнодушен к проблемам родного города, замечает их и указывает на них, а также тех, кто их решает.

«В «Народной программе» заложены направления, связанные с ежедневной жизнедеятельностью нашего города. Это ремонт дорог, дворов, снабжение населения водой, теплом и главное - развитие социальной сферы Великих Лук. По сути, наш бюджет - народный». Глава города Великие Луки Николай Козловский поставил задачу, чтобы любое обращение гражданина было внимательно, скрупулезно рассмотрено и доведено до конкретного результата», - отметил Сергей Агарев.

Напомним, что «Народная программа» появилась несколько лет назад в Псковской области как новая форма взаимодействия между властью и обществом. Ее инициатором стал губернатор Псковской области Андрей Турчак. За годы работы «Народная программа» доказала свою эффективность и была распространена на всю территорию страны.

Источник: Псковская Лента Новостей