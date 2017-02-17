Комиссия из Москвы «вытряхнула наизнанку» Фонд капремонта Псковской области

Правительственная комиссия проверяла Фонд капитального ремонта Псковской области на этой неделе. Как сообщил Псковской Ленте Новостей генеральный директор фонда Сергей Макарченко, мероприятие проходило в течение четырех дней, ревизоров интересовало все - от нормативной базы до качества капитального ремонта псковских многоквартирных домов. «Нас полностью вытряхнули наизнанку и уехали», - сказал он.

По словам Сергея Макарченко, возглавляемое им ведомство подвергается контролю со стороны различных органов постоянно, но эта проверка была самой серьезной на его памяти и самой компетентной. «Я понял, что в аппарат правительства не берут людей просто так, по блату. Они достаточно четко получали информацию из наших документов, было заметно, что проверяющие компетентны», - отметил глава регионального фонда.

Он добавил, что результаты проверки ему пока неизвестны. «Они должны дойти до нас в виде каких-то решений», - предположил собеседник издания.

Источник: Псковская Лента Новостей