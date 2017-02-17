Комиссия из Москвы «вытряхнула наизнанку» Фонд капремонта Псковской области

Дорожная обстановка
Политика
Глава Пскова: «Команды Цецерского» на выборах в Псковскую гордуму, как это было в 2012 году, не будет8
Недвижимость
Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%2
Общество
Великолучанка, получившая премию президента РФ, рассказала, почему молодым ученым не стоит ехать на Запад1
Фестивали
Происшествия
В Пскове на Рижском проспекте полицейские остановили движение транспорта для задержания нескольких человек. ФОТО1
Пскович, который напал на женщину 9 мая, заплатит ей 200 тысяч рублей и отправится в колонию на 8 лет3