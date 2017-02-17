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Комиссия из Москвы «вытряхнула наизнанку» Фонд капремонта Псковской области

17.02.2017 15:18 ПЛН, Псков

Правительственная комиссия проверяла Фонд капитального ремонта Псковской области на этой неделе. Как сообщил Псковской Ленте Новостей генеральный директор фонда Сергей Макарченко, мероприятие проходило в течение четырех дней, ревизоров интересовало все - от нормативной базы до качества капитального ремонта псковских многоквартирных домов. «Нас полностью вытряхнули наизнанку и уехали», - сказал он.

По словам Сергея Макарченко, возглавляемое им ведомство подвергается контролю со стороны различных органов постоянно, но эта проверка была самой серьезной на его памяти и самой компетентной. «Я понял, что в аппарат правительства не берут людей просто так, по блату. Они достаточно четко получали информацию из наших документов, было заметно, что проверяющие компетентны», - отметил глава регионального фонда.

Он добавил, что результаты проверки ему пока неизвестны. «Они должны дойти до нас в виде каких-то решений», - предположил собеседник издания.

Источник: Псковская Лента Новостей



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