Владимир Гутенев и Александр Козловский провели в Госдуме круглый стол для молодых парламентариев всей страны

В рамках круглого стола под председательством первого заместителя председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева и председателя экспертного совета Госдумы по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности Александра Козловского состоялась встреча с молодыми парламентариями. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии приняли участие члены молодежных парламентов из разных регионов страны и депутаты Государственной Думы.

Парламентарии предложили своим юным коллегам участвовать в форумах, которые проводят Союз машиностроителей и думский комитет по экономической политике и промышленности, Александр Козловский призвал их подключаться к работе в рамках экспертных советов – это реальная возможность внести предложение, которое, возможно, найдет затем свое воплощение в конкретном законе. Отметим, что не все депутаты поддержали такое взаимодействие с молодежными парламентами, но Владимир Гутенев и Александр Козловский подчеркнули, что считают совместную работу с молодежью очень важной.

На встрече был поднят вопрос диверсификации «оборонки»: участники сошлись во мнении, что предприятия ОПК должны быть ориентированы на выпуск как оборонной, так и гражданской продукции, чтобы перевооружение проходило в рамках программы импортозамещения. А членов молодежного парламента пригласили принять участие в межфракционной комиссии по развитию оборонно-промышленного комплекса.

Затем Александр Козловский рассказал ребятам о своей работе в экспертном совете Госдумы по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности, созданном совместно с Союзом машиностроителей России. «Электроэнергия сегодня составляет основу нашей цивилизации. Развитие этой отрасли крайне важно и перспективно для нашей страны, ведь это энергетическая безопасность России. А для Псковской области развитие электроэнергетики – это возможность нарастить поступление доходов в бюджет, которые можно затем направить на социальную сферу», - отметил он.

Слова парламентария подтверждаются цифрами: по статистическим данным, в 2016 году Псковская область произвела больше электротехнического оборудования, чем годом ранее.

В свою очередь, Владимир Гутенев подчеркнул, что считает работу экспертного совета, который возглавляет Александр Козловский, крайне важным для развития отрасли. Депутаты акцентировали внимание молодежи на том, какие возможности открываются перед ребятами при работе в экспертных советах.

Затем члены молодежных парламентов рассказали о себе и своих проектах, выдвинули ряд предложений. Так, представители Красноярского края предложили провести молодежный экономический саммит, оренбуржцы – поддержать центры юных техников. Парламентарии из Краснодарского края выдвинули предложение развивать частно-государственное партнерство для компенсации расходов на энергосберегающие светильники, и постепенно внедрять такую форму партнерства в энергетическую сферу. Александр Козловский согласился, что повышение энергоэффективности крайне важно и перспективно, поскольку позволяет экономить большие бюджетные средства. А для того, чтобы инновации внедрялись в повседневный быт, необходимо субсидировать науку, развивать конструкторские бюро.

Для того, чтобы не только двигать науку и производство, но и сдержать отток молодежи в большие города, участники круглого стола предложили внедрить в практику необычный опыт прохождения армейской службы – создание производственных и научных рот. Такой проект уже обсуждался на уровне министра обороны Сергея Шойгу. Например, молодой специалист может получить отсрочку от армии, если будет работать на промышленных предприятиях. В частности, «Уралвагонзавод» предложил брать специалистов из таких производственных рот. «Армия воспитывает мужчин, она важна для осознания себя гражданином своей страны, – заметил Александр Козловский, который, напомним, сам проходил срочную службу в войсках ПВО. – И ребята с опытом армейской службы всегда востребованы на производстве».

В завершение заинтересованного живого обсуждения была поднята также тема ликвидации свалок – проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». Этот экологический проект предполагает создание интерактивной карты несанкционированных свалок с помощью общественности, он успешно реализуется и в нашем регионе. После составления такой карты все незаконные мусорные полигоны должны быть ликвидированы. Координатором проекта ОНФ «Генеральная уборка» во всероссийском масштабе выступает Владимир Гутенев, который призвал молодежь активно участвовать в проекте.

Как показал «круглый стол», на котором не было свободных мест, интерес к живому заинтересованному сотрудничеству у взрослых и начинающих парламентариев большой. Депутаты Государственной Думы готовы слышать и принимать предложения молодежи, а тем, в свою очередь, есть о чем заявить.

Как отметил по итогам мероприятия Александр Козловский, такие встречи приносят реальный результат, позволяют не только по-новому взглянуть на проблему, но и найти подчас неожиданный вариант ее решения. Первым итогом этого круглого стола станут конкретные мероприятия по популяризации рабочих профессий среди молодежи, но и остальные предложения юных парламентариев также будут рассмотрены, и, вполне возможно, реализованы. «Главное, чтобы ребята сами участвовали в этом процессе и чувствовали, что их знания, энергия и энтузиазм нужны стране», – подчеркнул парламентарий.

Источник: Псковская Лента Новостей