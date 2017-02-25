Костюмированное масленичное шествие прошло в Великих Луках

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
В этом году Масленицу, предваряющую наступление Великого поста, жители Великих Лук праздновали 25 февраля. Как сообщает Луки.ру, народное гуляние предваряло первое в истории города костюмированное шествие. Ряженная, веселая толпа прошла от площади Ленина до парка культуры и отдыха, где для великолучан была подготовлена интересная досуговая программа.
Занятие по душе здесь мог найти каждый — для детей работали аттракционы и аниматоры, для взрослых — обжорные ряды, где можно было попробовать вкусную выпечку и блины, приобрести сувениры и изделия местных умельцев. Самых смелых ждал масленичный столб и «блинный» пейнтбол.
На главной сцене праздника пришедших радовал Великолукский духовой оркестр, народный гармонист России из города на Неве Игорь Шипков и золотой голос Белоруссии Александр Шломон. Их выступления перемежались представлениями великолукских артистов, скоморохов и ходулистов.
Занятие по душе в этот день нашли себе даже любители братьев наших меньших. Для них была подготовлена специальная площадка «Дог шоу», где собаководы со своими любимцами устроили дефиле карнавальных костюмов, танцы, цирковые номера, фрисби и даже, поиграли в футбол.
Праздник завершился традиционным сожжением чучела Масленицы, после которого великолучане с удовольствием ринулись мазать свои лица сажей во исполнение заветных желаний.
Фото: http://luki.ru
Источник: Псковская Лента Новостей