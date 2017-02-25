Костюмированное масленичное шествие прошло в Великих Луках

В этом году Масленицу, предваряющую наступление Великого поста, жители Великих Лук праздновали 25 февраля. Как сообщает Луки.ру, народное гуляние предваряло первое в истории города костюмированное шествие. Ряженная, веселая толпа прошла от площади Ленина до парка культуры и отдыха, где для великолучан была подготовлена интересная досуговая программа.

Занятие по душе здесь мог найти каждый — для детей работали аттракционы и аниматоры, для взрослых — обжорные ряды, где можно было попробовать вкусную выпечку и блины, приобрести сувениры и изделия местных умельцев. Самых смелых ждал масленичный столб и «блинный» пейнтбол.

На главной сцене праздника пришедших радовал Великолукский духовой оркестр, народный гармонист России из города на Неве Игорь Шипков и золотой голос Белоруссии Александр Шломон. Их выступления перемежались представлениями великолукских артистов, скоморохов и ходулистов.

Занятие по душе в этот день нашли себе даже любители братьев наших меньших. Для них была подготовлена специальная площадка «Дог шоу», где собаководы со своими любимцами устроили дефиле карнавальных костюмов, танцы, цирковые номера, фрисби и даже, поиграли в футбол.

Праздник завершился традиционным сожжением чучела Масленицы, после которого великолучане с удовольствием ринулись мазать свои лица сажей во исполнение заветных желаний.

Фото: http://luki.ru

Источник: Псковская Лента Новостей