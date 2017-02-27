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Главным федеральным инспектором по Псковской области назначен Андрей Калинин

27.02.2017 12:13 ПЛН, Псков

Главным федеральным инспектором по Псковской области назначен Андрей Калинин. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из достоверных источников.

Андрей Николаевич Калинин родился в Пскове в 1971 году, окончил исторический факультет ПГПИ, юридический институт. В первые годы трудовой деятельности работал следователем в УВД по городу Пскову, в управлении исполнения наказаний, в прокуратуре Псковского района на должности старшего следователя. Затем перешел на работу в прокуратуру Псковской области, где был прокурором-криминалистом, начальником отдела по расследованию особо важных дел и первым заместителем руководителя следственного управления.

С 23 июля 2009 года по 10 апреля 2014 года возглавлял следственное управление по Псковской области Следственного комитета РФ. 8 мая 2013 года переназначен президентом Путиным на эту должность на новый срок, однако весной 2014 года был отправлен в отставку.

23 июня 2014 года назначен заместителем прокурора Гдовского района, затем возглавил районную прокуратуру. В мае 2016 года получил должность главного федерального инспектора по Мурманской области.

Напомним, с июля 2015 по октябрь 2016 года должность главного федерального инспектора по Псковской области занимал Алексей Устинов, который в настоящее время работает в администрации президента.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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