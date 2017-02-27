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Псковичам напоминают поводы, по которым они могут обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда

27.02.2017 12:42 ПЛН, Псков

Псковичам напоминают поводы, по которым они могут обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда в Псковской области.
 
Например, если в организации:
- заработная плата не выплачивается в установленные сроки или выплачивается не в полном объеме;
- не выплачивается расчет в день увольнения работника;
- отпускные суммы не выдаются за три дня до начала отпуска;
- работодатель не извещает каждого работника в письменной форме о составных частях его заработной платы (не выдается расчетный листок); 
- в трудовом договоре не установлены дни выплаты заработной платы (не реже чем каждые полмесяца);
- в трудовом договоре не указаны условия оплаты труда: размер тарифной ставки или оклада работника; доплаты, надбавки, поощрительные выплаты;
- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда по результатам специальной оценки условий труда не установлены компенсации;
- не выдается работнику в день увольнения трудовая книжка;
- работники не ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда на рабочих местах;
- в трудовом договоре не прописан режим труда и отдыха;
- не предоставляется согласно графика отпусков ежегодный оплачиваемый отпуск;
- работники не в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты.
 
Государственная инспекция труда в Псковской области расположена по адресу: Псков, ул. Новоселов, д. 11а (проезд автобусами №11, 22, 25, 30 до остановки «Архив»).
 
Электронный адрес: gitpskov@bk.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей



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