Псковичам напоминают поводы, по которым они могут обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда

Псковичам напоминают поводы, по которым они могут обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда в Псковской области.

Например, если в организации:

- заработная плата не выплачивается в установленные сроки или выплачивается не в полном объеме;

- не выплачивается расчет в день увольнения работника;

- отпускные суммы не выдаются за три дня до начала отпуска;

- работодатель не извещает каждого работника в письменной форме о составных частях его заработной платы (не выдается расчетный листок);

- в трудовом договоре не установлены дни выплаты заработной платы (не реже чем каждые полмесяца);

- в трудовом договоре не указаны условия оплаты труда: размер тарифной ставки или оклада работника; доплаты, надбавки, поощрительные выплаты;

- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда по результатам специальной оценки условий труда не установлены компенсации;

- не выдается работнику в день увольнения трудовая книжка;

- работники не ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда на рабочих местах;

- в трудовом договоре не прописан режим труда и отдыха;

- не предоставляется согласно графика отпусков ежегодный оплачиваемый отпуск;

- работники не в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Государственная инспекция труда в Псковской области расположена по адресу: Псков, ул. Новоселов, д. 11а (проезд автобусами №11, 22, 25, 30 до остановки «Архив»).

Электронный адрес: gitpskov@bk.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей