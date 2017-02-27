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За последние годы с доступностью среды в Пскове становится все лучше и лучше - Марина Борисенкова

27.02.2017 13:48 ПЛН, Псков

«За последние годы с доступностью среды в Пскове становится все лучше и лучше», - об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) депутат Псковского областного Собрания от фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова.

«Мы занимаемся доступной средой в Пскове довольно недолго. Программа «Доступная среда» действует с 2011 года, но, пока раскачивались, заработала намного позже - в 2013 году. Кроме того, не было активных людей, которые понимали бы, как сделать среду доступной.

Выезжая за границу, мы понимаем, как там в этом плане хорошо, а перенять опыт не можем. Сейчас такие специалисты появились», - сказала гостья студии, добавив, что в Псковской области на данный момент насчитывается 8 специалистов, работающих в сфере формирования доступной среды для инвалидов и людей, относящихся к маломобильным группам.

«Мы активно сотрудничаем с властями города и области. Нас поддерживают губернатор Андрей Турчак и глава Пскова Иван Цецерский. Нам дан «зеленый свет», учитываются наши предложения, - пояснила депутат. - За последние годы с доступностью в Пскове становится все лучше и лучше. Надеюсь, в скором времени мы будем европейским городом, и у нас будет все доступно».

Марина Борисенкова подчеркнула, что в городе появляется все больше территорий, где инвалиды, в том числе колясочники, могут беспрепятственно перемещаться. Не так просто передвигаться по улицам слепым и слабовидящим гражданам. «По моим наблюдениям, слабовидящих за границей обучают жить в пространстве, а не подстраивают пространство под них. Надо и нам об этом задуматься», - заметила депутат.

В целом, несмотря на позитивные сдвиги, Марина Борисенкова ставит доступной среде Пскова «тройку», но надеется, что к Международным Ганзейским дням 2019 года эту оценку удастся исправить как минимум на твердую «четверку».  

Источник: Псковская Лента Новостей



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