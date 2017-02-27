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В учреждениях УФСИН в Псковской области прошли торжества, посвященные Дню защитника Отечества

27.02.2017 16:03 ПЛН, Псков

В подведомственных учреждениях УФСИН России по Псковской области прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Так, сотрудники ИК-3 и ИК-6 приняли участие в мероприятиях, которые прошли в поселке Идрица и в Себеже. Представители учреждений вышли на торжественные митинги и возложили венки и памятные гирлянды к местам воинской славы, почтили память погибших воинов минутой молчания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Кроме того, в рамках торжественных мероприятий, прошедших в Себеже, начальник ИК-6 Олег Логинов был приглашен в президиум для поздравительного слова в адрес жителей и гостей города. Также в ИК-6, благодаря содействию и непосредственному участию Совета ветеранов, проведены традиционные праздничные соревнования по стрельбе из пистолета Макарова. Победители награждены медалями и почетными грамотами.

Сотрудники ИК-4 также участвовали в митинге, прошедшем в предпраздничный день в селе Серёдка, посвященном 73-й годовщине освобождения села Середка и Псковского района от немецко-фашистких захватчиков.

Праздничные мероприятия проходили и среди осужденных. В каждом учреждении был разработан и утвержден план культурно-массовых мероприятий, в рамках которого проводились лекционные занятия, спортивные мероприятия в виде игр в мини-футбол и настольный теннис, а также ряд спортивных соревнований, таких как тяжелая атлетика (жим штанги, приседания со штангой, гиревой спорт). В вечернее время осужденным осуществлялся показ кинофильмов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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