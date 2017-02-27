«Законодательный» комитет Псковского областного Собрания не поддержал предложение Олега Брячака о создании временной комиссии по «делу о миллиарде»

«Законодательный» комитет Псковского областного Собрания не поддержал предложение Олега Брячака (Справедливая Россия) о создании «временной комиссии Псковского областного Собрания депутатов по определению ущерба по уголовному делу № 120122790016 ». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на заседании 27 февраля.

Как пояснил Олег Брячак, администрация Псковской области является потерпевшим по уголовному делу и имеет право на взыскание «одного миллиарда с хвостиком рублей» с «гражданина Салопова», который подал документа на свое банкротство. Скоро реестр кредиторов будет закрыт, и администрация области, которая так нуждается в деньгах, уже не сможет вернуть нанесенный ей ущерб.

Олег Брячак предположил, что, возможно, его прошлое выступление было не совсем правильно понято. «Особенно губернатором, который вообще не совсем меня правильно понимает, - сказал он. - Дело Василия Салопова выделено в отдельное производство и что следователь не уведомил администрацию, что она вправе взыскать эти деньги с Салопова. Проценты за пользование такими деньгами могли достигнуть 100 миллионов рублей». Олег Брячак предложил собрать депутатскую комиссию, чтобы разобраться во всем.

Активное участие в обсуждении принял депутат Алексей Севастьянов (Единая Россия). Он сослался на опыт работы в антикоррупционной комиссии: комиссия может слушать или не слушать, а других полномочий у нее нет. По его мнению, комиссия только займется перепиской с правоохранительными органами еще на полгода.

Лично Алексею Севастьянову «этот миллиард вообще не интересен». Он считает, что ответ должны дать прокуратура и следственный комитет.

Первый заместитель руководителя аппарата администрации Андрей Карпов сказал, что дело в отношении Василия Салопова прекращено в связи с истечением срока давности, администрация рассматривает возможность предъявить иск. «Не знаю, почему такая активность, для нас все очевидно, все понятно», - сказал он.

Во время голосования, увидев, что предложение Олега Брячака поддержал только автор, Алексей Севастьянов решил его поддержать и проголосовал за. Лев Шлосберг (Яблоко) воздержался, остальные голосовали против.

Источник: Псковская Лента Новостей