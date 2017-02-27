Сегодня: Понедельник, 27 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Patron - товарная марка, которой можно доверять Ежик в тумане Сплошные праздники Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове Кастинг на звание лучшей
Валерий Тюменцев благодарит организаторов и участников ярмарки «Гуляй, Масленица-2017» за сотрудничество

Валерий Тюменцев благодарит организаторов и участников ярмарки «Гуляй, Масленица-2017» за сотрудничество

МП г. Пскова «Северо-Западный ЦСМ» благодарит отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова за совместную организацию ярмарки «Гуляй, Масленица» 25-26 февраля в Пскове.    ..30



«Законодательный» комитет Псковского областного Собрания не поддержал предложение Олега Брячака о создании временной комиссии по «делу о миллиарде»

27.02.2017 16:24 ПЛН, Псков

«Законодательный» комитет Псковского областного Собрания не поддержал предложение Олега Брячака (Справедливая Россия) о создании «временной комиссии Псковского областного Собрания депутатов по определению ущерба по уголовному делу №120122790016». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на заседании 27 февраля.
 
Как пояснил Олег Брячак, администрация Псковской области является потерпевшим по уголовному делу и имеет право на взыскание «одного миллиарда с хвостиком рублей» с «гражданина Салопова», который подал документа на свое банкротство. Скоро реестр кредиторов будет закрыт, и администрация области, которая так нуждается в деньгах, уже не сможет вернуть нанесенный ей ущерб.
 
Олег Брячак предположил, что, возможно, его прошлое выступление было не совсем правильно понято. «Особенно губернатором, который вообще не совсем меня правильно понимает, - сказал он. - Дело Василия Салопова выделено в отдельное производство и что следователь не уведомил администрацию, что она вправе взыскать эти деньги с Салопова.  Проценты за пользование такими деньгами могли достигнуть 100 миллионов рублей». Олег Брячак предложил собрать депутатскую комиссию, чтобы разобраться во всем.
 
Активное участие в обсуждении принял депутат Алексей Севастьянов (Единая Россия). Он сослался на опыт работы в антикоррупционной комиссии: комиссия может слушать или не слушать, а других полномочий у нее нет. По его мнению, комиссия только займется перепиской с правоохранительными органами еще на полгода.
 
Лично Алексею Севастьянову «этот миллиард вообще не интересен». Он считает, что ответ должны дать прокуратура и следственный комитет.
 
Первый заместитель руководителя аппарата администрации Андрей Карпов сказал, что дело в отношении Василия Салопова прекращено в связи с истечением срока давности, администрация рассматривает возможность предъявить иск. «Не знаю, почему такая активность, для нас все очевидно, все понятно», - сказал он.
 
Во время голосования, увидев, что предложение Олега Брячака поддержал только автор, Алексей Севастьянов решил его поддержать и проголосовал за. Лев Шлосберг (Яблоко) воздержался, остальные голосовали против.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь