Здоровье
«Социальный комитет» поддержал законопроект о передаче финансирования лечения редких болезней на федеральный уровень
Политика
Введение обязательного опубликования поименных результатов голосования поддержали еще два комитета Псковского областного Собрания
Наталья Тудакова поблагодарила единороссов за поддержку законопроекта о льготе по транспортному налогу для инвалидов 7
Недвижимость
На минувшей неделе псковский Росреестр возбудил три административных дела по фактам нарушений земельного законодательства
Общество
Спорт
Марина Борисенкова назвала открытие врачебно-физкультурного диспансера первоочередной задачей в сфере развития спорта в Псковской области5