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Валерий Тюменцев благодарит организаторов и участников ярмарки «Гуляй, Масленица-2017» за сотрудничество

Валерий Тюменцев благодарит организаторов и участников ярмарки «Гуляй, Масленица-2017» за сотрудничество

МП г. Пскова «Северо-Западный ЦСМ» благодарит отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова за совместную организацию ярмарки «Гуляй, Масленица» 25-26 февраля в Пскове.    ..35



ОГО! Анонс 3-его выпуска. ВИДЕО

27.02.2017 19:01 ПЛН, Псков

ОГО! Псковскую масленицу в этом году посетили 40 тысяч человек. Как же они развлекались и чем угощались на центральной площади города смотрите уже завтра, 28 февраля, в новом выпуске программы «ОГО!».
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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