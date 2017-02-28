Депутат Госдумы предлагает перенести День защитника Отечества на конец августа

В Госдуме готовятся поправки, согласно которым День защитника Отечества предлагается перенести на конец августа. Аргументы - славные традиции плюс дополнительный день отдыха в теплую погоду, пишет «Российская газета».

Автор планируемых изменений, депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев, ссылается на традиции, напоминая, что до революции в России праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей.

«Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в теплые летние дни», - отметил Сухарев.

Поправки подготовлены в Трудовой кодекс России (статья 112).

Напомним, День Советской армии и Военно-Морского флота (позже - День защитника Отечества) стал праздником в честь даты 23 февраля 1918 года, когда отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии.

В интернете критически комментируют предложение Сухарева. Депутатов призывают не «отмахиваться от советского наследия» и «не трогать святыню». Напоминают и о том, что на Украине тоже призывали перенести праздник с 23 февраля на другой день, чтобы откреститься от советского прошлого.

Источник: Псковская Лента Новостей