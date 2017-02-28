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Александр Козловский встретился с активом Дновского, Дедовичского и Порховского районов

28.02.2017 17:51 ПЛН, Псков

В рамках работы на региональной неделе депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия») Александр Козловский посетил с рабочим визитом Дновской, Дедовичский и Порховский районы, где встретился с местным активом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», на все встречи были приглашены главы районов, главы городских и сельских поселений, депутаты районных и сельских поселений, руководители организаций, предприятий и учреждений, почетные граждане района, активисты местных отделений Партии «Единая Россия», представители общественных организаций.

В начале каждой встречи Александр Козловский благодарил жителей районов за оказанное доверие и рассказывал о своей работе в комитете по экономической политике и промышленности Государственной Думы и о новых партийных проектах, которые заработают с начала этого года. Новые проекты - «Театры малых городов», «Комфортная городская среда», «Парки малых городов» и «Сельский дом культуры» - направлены на улучшение повседневной жизни, в том числе в райцентрах и на селе. Основная часть каждой встречи строилась на предложениях и вопросах от жителей муниципалитетов.

В Дно депутату было задано множество вопросов о строительстве спортивных площадок при школах, финансировании дорожных работ, ремонте сельских клубов, благоустройстве дворов. С просьбой поддержать на своем уровне выделение средств на капитальный ремонт школы № 50 Дно обратилась директор школы Татьяна Щукина.

В Порховском районе прозвучали вопросы о ремонте дрог, о ремонте сельского дома культуры в деревне Полоное, о восстановлении парка культуры и отдыха в городе. Александр Козловский объяснил, что по данным направлениям действуют региональные и федеральные программы и необходимо уточнить, попали ли данные объекты в нужную программу, и при необходимости приложить совместные усилия для их включения. Также прозвучал вопрос о недостатке кадров в муниципальных школах и больницах. Парламентарий пояснил, что на федеральном уровне знают данную проблему и работают над ней.

Жители Дедовичского района понимали вопросы обеспечения районной больницы рентгеном и аппаратом УЗИ. Также шла речь о перспективах развития Псковской ГРЭС как основного работодателя района.

«Все поступившие вопросы будут озвучены на заседаниях профильных комитетов, не один не останется без внимания», - отметил депутат.

Источник: Псковская Лента Новостей



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