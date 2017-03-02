Здоровье
Политика
Недвижимость
Общество
Спорт
В Великих Луках началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком и бассейном
|Константин Шморага (другие записи автора)
|
Одно делоМеня тоже очень беспокоит некачественное школьное и высшее образование, бессмысленность, бездумность организации здравоохранения. Я тоже считаю, что таких жутких дорог, как после нынешней зимы (которая еще толком-то и не закончилась) в Пскове не было уже давно. Также полностью поддерживаю тезис, что у нас много осваивают, но мало усваивают, мало делают. И...
Минтруд предлагает ввести реестр неработающего населения на уровне субъектов РФ. Об этом заявил начальник отдела департамента правовой и международной деятельности министерства Денис Корсаков на круглом столе в Совфеде, посвященном совершенствованию системы страховых взносов.
«Мы предлагаем рассмотреть вопрос, как вариант, ввести реестр или регистр неработающего населения на уровне субъектов (Российской Федерации)», - цитирует Корсакова РИА Новости.
Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что в правительстве РФ разрабатывают законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры. По ее словам, российское законодательство позволяет россиянам не работать, но при этом они не платят страховые взносы, в том числе, в систему обязательного медицинского страхования. По словам Голодец, в России 7 млн человек потенциально оказываются «в тени».
Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что речь о возможности введения налога на тунеядство не идет. По его словам, правительство обсуждает вопрос о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не платит за них отчисления.
Источник: Псковская Лента Новостей