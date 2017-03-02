Минтруд предлагает ввести реестр неработающего населения

Минтруд предлагает ввести реестр неработающего населения на уровне субъектов РФ. Об этом заявил начальник отдела департамента правовой и международной деятельности министерства Денис Корсаков на круглом столе в Совфеде, посвященном совершенствованию системы страховых взносов.

«Мы предлагаем рассмотреть вопрос, как вариант, ввести реестр или регистр неработающего населения на уровне субъектов (Российской Федерации)», - цитирует Корсакова РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что в правительстве РФ разрабатывают законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры. По ее словам, российское законодательство позволяет россиянам не работать, но при этом они не платят страховые взносы, в том числе, в систему обязательного медицинского страхования. По словам Голодец, в России 7 млн человек потенциально оказываются «в тени».

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что речь о возможности введения налога на тунеядство не идет. По его словам, правительство обсуждает вопрос о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не платит за них отчисления.

Источник: Псковская Лента Новостей