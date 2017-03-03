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В Великолукском техникуме железнодорожного транспорта состоялся этап Всероссийской Олимпиады профмастерства

03.03.2017 10:41 ПЛН, Псков

27-28 февраля в Великолукском техникуме железнодорожного транспорта имени Героя Советского Союза Константина Заслонова - структурном подразделении Великолукского филиала ПГУПС состоялся начальный этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по профильному направления «Техника и технология наземного транспорта». Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник отдела по молодежной политике управления образования администрации Великих Лук Светлана Белюкова, студенты техникума принимали участие в олимпиаде по двум специальностям «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» и «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)».

Для проведения олимпиады было сформировано компетентное жюри в следующем составе: Владимир Истомин - директор Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра  I, Владимир Ойя - заместитель директора Великолукского филиала ПГУПС по среднему профессиональному образованию, Виктор Александров - начальник учебно-методического отдела среднего профессионального образования, Светлана Белюкова - начальник отдела по молодежной политике управления образования города  Великие Луки, Павел Мартинкевич - начальник железнодорожной станции Великие Луки, Константин Громов - главный инженер эксплуатационного вагонного депо Новосокольники ВЧД-24, Лариса Мартынова - заведующая дневным отделением специальности 23.02.01, Олег Коньков - заведующий дневным отделением специальности 23.02.06, Галина Смирнова - председатель цикловой комиссии специальных дисциплин специальности 23.02.01, Наталья Большакова - преподаватель, почетный работник СПО, Николай Семченков - председатель цикловой комиссии специальных дисциплин специальности 23.02.06 (вагоны), Сергей Веселов - заведующий учебными мастерскими, почетный работник СПО.

Открыл начальный этап Всероссийской Олимпиады директор Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I Владимир Истомин. Приветственные слова произнесли заместитель директора Великолукского филиала ПГУПС по среднему профессиональному образованию Владимир Ойя и начальник отдела по молодежной политике управления образования Светлана Белюкова.

В рамках Олимпиады участники прошли тестирование знаний по профессиональным дисциплинам, выполнили перевод текста профессиональной тематики с иностранного языка, продемонстрировали практические знания на учебном полигоне техникума.

В результате всех испытаний Олимпиады призерами и победителями стали:

специальность 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», группа 43-ПС:

I место - Татьяна Кузнецова,

II место присвоено Антон Давыдов,

III место - Константин Познахирко, Дина Булташева.

Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», группа 46-Э:

I место - Алёна Колосова,

II место - Дарья Изотова,

III место - Оксана Самсонова.

Победители и призёры олимпиады были награждены грамотами и памятными сувенирами.

Финальный этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по профильному направления «Техника и технология наземного транспорта» состоится в Тюмени.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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