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Псковский областной суд оставил в силе решение о признании незаконным отказа СКР провести проверку по заявлению о ложном доносе в отношении Павла Николаева

03.03.2017 16:05 ПЛН, Псков

Псковский областной суд оставил в силе решение городского суда о признании незаконным отказа следственного комитета провести проверку по заявлению кандидата в депутаты от «Справедливой России» о ложном доносе со стороны губернатора Андрея Турчака. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в региональном отделении партии, соответствующее решение было принято сегодня, 3 марта.

Напомним, губернатор в апреле 2014 года обратился в УМВД России по Псковской области с заявлением о том, что главный редактор газеты «Псковский антикоррупционный фронт» Павел Николаев размещает в интернете несоответствующую действительности информацию о якобы имевшем место сговоре губернатора с владельцем предприятия по производству керамической плитки в Ростовской области Л.Маевским с целью рейдерского захвата ООО «Евро-Керамика». В отношении Николаева было возбуждено уголовное дело по статье о клевете. Проведенные во время следствия 4 лингвистические экспертизы не подтвердили наличие клеветы в его информационных материалах.

В августе 2016 года кандидат от партии «Справедливая Россия» на выборах в Псковское областное Собрание депутатов, главный редактор газеты «Псковский антикоррупционный фронт» Павел Николаев подал заявление в следственное управление Следственного комитета Псковской области о привлечении губернатора к уголовной ответственности за заведомо ложный донос по признакам преступлений, предусмотренных ст. 306 УК РФ и 144 УК РФ. Однако руководитель следственного отдела по г. Пскову СУ СК РФ по Псковской области Евгений Шукшин не стал рассматривать заявление Николаева в порядке ст. 144 - 145 УПК РФ, а рассмотрел его как обращение гражданина (в соответствии с Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан). При этом Шукшин уведомил Николаева о том, что в действиях губернатора фактов воспрепятствования журналистской детельности Николаева не установлено.

Не согласившись с тем, что его заявление рассматривалось как обращение гражданина, Николаев обжаловал ответ Шукшина в Псковском городском суде. В обосновании жалобы он высказал свое мнение, что поданное им в СУ СК РФ по Псковской области заявление является сообщение о преступлении и подлежало рассмотрению в порядке ст. 144 - 145 УПК РФ.

12 января текущего года судья Псковского городского суда Галина Белик вынесла постановление о признании незаконным и необоснованным ответа руководителя следственного отдела по г. Пскову СУ СК РФ по Псковской области Евгения Шукшина. При этом суд обязал СУ СК по Псковской области в соответствии со статьями 144 и 145 УПК РФ провести проверку по заявлению о противоправных действиях губернатора Псковской области Андрея Турчака по ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).

Прокуратура обжаловала данное решение в Псковском областном суде, но на сегодняшнем заседании судебная инстанция утвердила постановление городского суда и отказала прокуратуре в удовлетворении апелляционной жалобы, тем самым подтвердив, что заявление Николаева следует рассматривать в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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