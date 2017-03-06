Великолучанка Анастасия Веденяпина представит Псковскую область на полуфинале конкурса поваров «Молодые профессионалы» в Якутии

Студентка 2 курса Великолукского механико-технологического колледжа Анастасия Веденяпина стала победительницей первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), который проходил в Пскове с 1 по 3 марта.

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей Анастасия Веденяпина, победу в конкурсе она считает заслугой своих наставников и педагогов, которые помогли подготовиться к такому важному в ее жизни этапу. Ее поддерживали классный руководитель Ирина Платонова и мастер производственного обучения Людмила Марченко, а также волонтер Любовь Девальд. Большую помощь оказал шеф-повар ресторана «Амарис» Евгений Пигач.

«Я, конечно, волновалась. Но со всеми заданиями справилась благодаря своему наставнику. К конкурсу меня готовил Евгений Пигач. Буквально за неделю до начала соревнований мы с ними выполнили два модуля заданий, в каждом из которых нужно было приготовить несколько блюд», - рассказала студентка ВМТК.

На суд жюри регионального этапа конкурса поваров Анастасия в первый день представила куриные рулеты, запеченную рыбу и торт с кремом «Патисьер», а во второй день - рубленые зразы и испанскую закуску «Тапас», тесто для которой она сама выпекала. Эксперты высоко оценили блюда великолучанки и присудили ей первое место.

Анастасия - будущий техник-технолог. Профессию выбрала еще в детстве. «Мой папа когда-то работал поваром. И, глядя на его, тоже решила стать поваром, тем более, что мне с детства нравилось готовить. А, когда поступила в колледж, в процессе обучения поняла, что я не ошиблась с выбором профессии. Это мое», - признается девушка. Она успешно осваивает свою профессию. В прошлом учебном году победила в конкурсе профмастерства среди первокурсников. Такие конкурсы в Великолукском механико-технологическом колледж традиционно проходят каждый год среди студентов всех курсов обучения. «Я патриот своей малой Родины, поэтому после окончания колледжа планирую работать в Великих Луках», - говорит Анастасия.

Добавим, что в настоящее время Анастасия готовится к поездке в Якутию. Вылет - уже в это воскресенье. «Волнение позади. Сейчас у нас одна задача - успеть подготовиться к отборочным соревнованиям. Времени мало, а заданий много будет на конкурсе. Я постараюсь достойно представить Псковскую область, ведь лучших поваров будут выбирать среди представителей всех регионов России», - отметила великолучанка.

И, если по итогам отборочных соревнований в Якутии Анастасия Веденяпина окажется в числе лучших молодых профессионалов страны, то в мае отправится на национальный чемпионат, который пройдет в Краснодаре.

Источник: Псковская Лента Новостей