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В результате проверки прокуратуры на дорогах Пскова выявлены ямы, размеры которых больше допустимых по ГОСТу

06.03.2017 18:13 ПЛН, Псков

В результате проверки прокуратуры на дорогах Пскова выявлены ямы, размеры которых больше допустимых по ГОСТу. Как сообщает сайт  «ГТРК Псков», поводом для проверки стали неоднократные жалобы горожан на дорожное покрытие. Сотрудники прокуратуры совместно с ГИБДД и Управлением городского хозяйства объехали самые разбитые участки дорожной сети Пскова.

Проверяли габариты самых больших ям. Согласно ГОСТу выбоины на дороге не должны быть глубже пяти сантиметров, ширина не должна превышать пятнадцати, а длина - шестидесяти сантиметров. На некоторых участках псковских дорог ямы оказались больше положенного.

Как сообщил старший помощник прокурора Пскова Георгий Григорян, будет подготовлена соответствующая справка о результатах проверки, по результатам которой прокуратурой будет либо внесено представление в адрес главы администрации города Пскова с указанием на необходимость устранения выявленных нарушений, либо направлено соответствующее исковое заявление в суд о приведении дорожного покрытия в соответствии с нормативными требованиями.

Источник: Псковская Лента Новостей



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