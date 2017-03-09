Скоро состоится открытие Центра науки и спорта в Пскове

Скоро состоится открытие Центра науки и спорта в Пскове. Он расположится в СРП «Простория» (Иркутский переулок, 2) на площади более 6,5 тыс. кв. метров.

Такой инновационный центр фактически станет единственным на Северо-Западе. Территория спорта объединяет скалодром, спортивные и детские батуты, веревочный парк, лабиринт для детей, зону виртуальной реальности, зал единоборств и зал для проведения мероприятий.

Территория науки предусматривает математическую школу, учебные классы, киберспортивную зону, музей и многое другое.

Основная миссия работы Центра науки и спорта - обеспечение условий для физического и интеллектуального развития детей и молодежи, возможности проявления их способностей через спорт, науку и творчество, а также определение профессиональной направленности личности.

СРП «Простория», тел. 797-007.

Источник: Псковская Лента Новостей