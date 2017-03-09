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Кадастровая палата по Псковской области просит указывать в заявлениях об учете недвижимости адрес электронной почты3
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Скобарь-видеоВ ноябре меня пригласили на концерт псковской группы «Drift». В переводе с английского буквально - «занос». Я сходил. Концерт произвел на меня обескураживающее, обжигающее впечатление. Сейчас объясню, почему. Попасть в клуб, где был объявлен концерт, оказалось непростой задачей. Раздолбанная темная улица у вокзала вела в жуткие грязные тупики. Настоящий, аутентичный Псков!...
Скоро состоится открытие Центра науки и спорта в Пскове. Он расположится в СРП «Простория» (Иркутский переулок, 2) на площади более 6,5 тыс. кв. метров.
Такой инновационный центр фактически станет единственным на Северо-Западе. Территория спорта объединяет скалодром, спортивные и детские батуты, веревочный парк, лабиринт для детей, зону виртуальной реальности, зал единоборств и зал для проведения мероприятий.
Территория науки предусматривает математическую школу, учебные классы, киберспортивную зону, музей и многое другое.
Основная миссия работы Центра науки и спорта - обеспечение условий для физического и интеллектуального развития детей и молодежи, возможности проявления их способностей через спорт, науку и творчество, а также определение профессиональной направленности личности.
СРП «Простория», тел. 797-007.
Источник: Псковская Лента Новостей