Сегодня: Вторник, 07 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Сплошные праздники Участки на берегу реки Великой Будет ли светло на дорогах? Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове Александр Козловский
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства

Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства

В администрации Псковской области рассмотрено представление областной прокуратуры об отстранении от занимаемой должности генерального директора государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта в связи с нарушением антикоррупционного законодательства......99



Великолучанка оплатила 364 тысячи рублей задолженности по кредиту, чтобы выехать из страны

07.03.2017 16:52 ПЛН, Псков

Судебные приставы Управления ФССП России по Псковской области всё более активно применяют к должникам такую меру воздействия, как временное ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, за первые два месяца 2017 года из-за долгов невыездными гражданами стали 2397 жителей Псковской области. В аналогичном периоде прошлого года ограничено было порядка 1350 человек.

Вынесение временных ограничений на право выезда за пределы Российской Федерации одна из самых эффективных мер принудительного исполнения, которые применяются судебными приставами-исполнителями по отношению к должникам. Как правило, она срабатывает в тех случаях, если должнику по каким-либо рабочим моментам или при поездке в отпуск необходимо пересечь границу.

В феврале 2017 года жительница Великих Лук оплатила задолженность по кредитным обязательствам в размере 364 тысяч рублей, чтобы снять с себя запрет на выезд из страны. Исполнительное производство на должницу было возбуждено в октябре 2016 года. За несколько месяцев она оплатила 74 тысячи рублей, но узнав об ограничении, погасила и оставшуюся сумму задолженности в размере 290 тысяч рублей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области напоминает, что задолженность свыше 10-ти тысяч рублей может стать основанием для временного ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации. Чтобы ваш отпуск или рабочая поездка состоялись, своевременно оплачивайте все свои долговые обязательства по исполнительным производствам.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31