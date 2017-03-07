Великолучанка оплатила 364 тысячи рублей задолженности по кредиту, чтобы выехать из страны

Судебные приставы Управления ФССП России по Псковской области всё более активно применяют к должникам такую меру воздействия, как временное ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, за первые два месяца 2017 года из-за долгов невыездными гражданами стали 2397 жителей Псковской области. В аналогичном периоде прошлого года ограничено было порядка 1350 человек.

Вынесение временных ограничений на право выезда за пределы Российской Федерации одна из самых эффективных мер принудительного исполнения, которые применяются судебными приставами-исполнителями по отношению к должникам. Как правило, она срабатывает в тех случаях, если должнику по каким-либо рабочим моментам или при поездке в отпуск необходимо пересечь границу.

В феврале 2017 года жительница Великих Лук оплатила задолженность по кредитным обязательствам в размере 364 тысяч рублей, чтобы снять с себя запрет на выезд из страны. Исполнительное производство на должницу было возбуждено в октябре 2016 года. За несколько месяцев она оплатила 74 тысячи рублей, но узнав об ограничении, погасила и оставшуюся сумму задолженности в размере 290 тысяч рублей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области напоминает, что задолженность свыше 10-ти тысяч рублей может стать основанием для временного ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации. Чтобы ваш отпуск или рабочая поездка состоялись, своевременно оплачивайте все свои долговые обязательства по исполнительным производствам.

Источник: Псковская Лента Новостей