Правительственная комиссия поддержала запрет на выезд полицейских за границу

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала в понедельник, 13 марта, положительное заключение на законопроект экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, сообщает РБК. Информацию об одобрении инициативы подтвердил изданию участник заседания комиссии.

Не переизбравшийся в новую Думу Носов внес законопроект еще в прошлом созыве, осенью 2015 года. Документ предполагает введение «временного ограничения права гражданина Российской Федерации» на выезд за границу в том случае, если он является сотрудником МВД или проходит гражданскую службу в органах внутренних дел «на отдельных должностях». Перечень должностей определит МВД.



Кроме того, законопроектом предлагается запретить службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. В пояснительной записке к документу говорится, что он «разработан в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел».



Как отмечается в правительственном отзыве, «концептуальных замечаний относительно установления на законодательном уровне ограничения на выезд из Российской Федерации сотрудников органов внутренних дел не имеется».­ При этом МВД поддержало законопроект «с учетом замечаний»: в законе необходимо прописать конкретные должности в органах внутренних дел, которые предусматривают запрет на выезд за рубеж. Также в отзыве правительство рекомендует Министерству иностранных дел утвердить перечень «иностранных государств­, которые не рекомендуется посещать сотрудникам органов внутренних дел».

Источник: Псковская Лента Новостей