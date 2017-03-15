Сегодня: Среда, 15 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Форум предпринимателей Vesta в марте от 515 900 рублей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Сергей Стиллавин меняет профессию Псков-ЭКСПО Лучшая интерьерная печать в Пскове
Новый вид мошенничества появился в Пскове

Новый вид мошенничества появился в Пскове

В Пскове появился новый вид мошенничества - некая городская вентиляционная служба обязывает граждан записаться на проведение технических работ по прочистке системы общедомовой вентиляции в жилых помещениях...46



Правительственная комиссия поддержала запрет на выезд полицейских за границу

15.03.2017 08:52 ПЛН, Псков

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала в понедельник, 13 марта, положительное заключение на законопроект экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, сообщает РБК. Информацию об одобрении инициативы подтвердил изданию участник заседания комиссии.

Не переизбравшийся в новую Думу Носов внес законопроект еще в прошлом созыве, осенью 2015 года. Документ предполагает введение «временного ограничения права гражданина Российской Федерации» на выезд за границу в том случае, если он является сотрудником МВД или проходит гражданскую службу в органах внутренних дел «на отдельных должностях». Перечень должностей определит МВД.

Кроме того, законопроектом предлагается запретить службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. В пояснительной записке к документу говорится, что он «разработан в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел».

Как отмечается в правительственном отзыве, «концептуальных замечаний относительно установления на законодательном уровне ограничения на выезд из Российской Федерации сотрудников органов внутренних дел не имеется».­ При этом МВД поддержало законопроект «с учетом замечаний»: в законе необходимо прописать конкретные должности в органах внутренних дел, которые предусматривают запрет на выезд за рубеж. Также в отзыве правительство рекомендует Министерству иностранных дел утвердить перечень «иностранных государств­, которые не рекомендуется посещать сотрудникам органов внутренних дел».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 13 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31