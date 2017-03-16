Почта России и ФТС перекрыли международный канал поступления в страну синтетических наркотиков из Перу

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|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
Службой безопасности Почты России совместно с сотрудниками Шереметьевской таможни пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались пересылкой на территорию страны, а также распространением в столице и регионах запрещенных к обороту наркотических средств и психотропных веществ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Почты России.
При получении международного почтового отправления, прибывшего в Россию из Перу, с поличным был задержан 43-летний житель Москвы, подозреваемый в организации контрабандного канала получения и распространения в России синтетических наркотиков.
В изъятой посылке находились одиннадцать пластиковых бутылок с растворенными в жидкости концентратами наркотических средств общим весом свыше 2 килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ…»). По решению Химкинского городского суда Московской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются сообщники и дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.
Таким образом Почта России совместно с Федеральной таможенной службой пресекли попытку организации международного канала незаконного поступления в страну наркотических средств и психотропных веществ.
Источник: Псковская Лента Новостей