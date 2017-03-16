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Открыт прием заявок на участие в X Общероссийском рейтинге школьных сайтов

16.03.2017 13:32 ПЛН, Псков

15 марта начался прием заявок в новую, десятую версию Общероссийского рейтинга школьных сайтов - совместного проекта Российского нового университета (РосНОУ) и издательства «Просвещение». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, подать заявку на участие в рейтинге можно до 31 мая на сайте проекта - rating-web.ru. К участию допускаются сайты общеобразовательных и дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, а также сайты учителей, сайты классов, школьных библиотек, музеев и т. п.

Оценку интернет-ресурсов производят независимые эксперты, анализирующие полноту и качество размещенной информации, удобство пользования, дизайн и др. - всего более 70 параметров. Как подчёркивает один из организаторов, руководитель Департамента управления информацией РосНОУ Игорь Мытько, юбилейная версия рейтинга позволит образовательной организации не только проанализировать сильные и слабые места своего сайта, но и создать профессиональное портфолио.

«Десятая версия рейтинга отличается от большинства предыдущих тем, что она устроена так же, как и предыдущая. К этому парадоксальному отличию мы шли несколько лет. Серьезно модернизированная система экспертизы школьных сайтов прошла проверку в девятой версии и показала отличную пригодность к решению задач самооценки, экспертной оценки, а главное - задачи организации эффективной коммуникации между участниками и экспертами. Один из несомненных плюсов такой преемственности - участникам теперь очень удобно в оптимизированной системе отслеживать свой прогресс от одной версии рейтинга к другой. Сразу видно, над чем ещё стоит поработать, а что и так отлично сделано, получится некое портфолио школы и история достижений школьного сайта с архивом дипломов и экспертных оценок», - отмечают организаторы.

РосНОУ при поддержке «Просвещения» проводит исследование школьных сайтов с 2011 года. За это время экспертную оценку получили более 7 тысяч интернет-ресурсов из всех субъектов Российской Федерации. В предыдущей, девятой версии до участия в рейтинге были допущены 2394 сайта из 77 регионов России. Также в девятой версии рейтинга издательство «Просвещение» провело конкурс «Выбор Просвещения» и отметило лучшие педагогические и методическое проекты - творческие инициативы по созданию собственных интернет-ресурсов.

Получить необходимую информацию, ознакомиться с критериями оценки сайтов, а также зарегистрироваться для участия в рейтинге можно на сайте проекта - rating-web.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей



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