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Россияне в майские праздники отдохнут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая

16.03.2017 14:02 ПЛН, Псков

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили, что в этом году у россиян в связи с празднованием Первомая будут три выходных дня подряд, а ко Дню Победы - четыре выходных дня подряд.

«На Первомай будут два выходных календарных дня, суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля, и понедельник, 1 мая, на который приходится праздничный нерабочий день», - заявил «Интерфаксу» замглавы Роструда Иван Шкловец.

К празднованию Дня Победы в России будут четыре выходных дня подряд, отметил он. «Два календарных выходных дня - суббота, 6 мая, и воскресенье, 7 мая. 9 мая, вторник, является нерабочим праздничным днем. Понедельник, 8 мая, в этом году будет нерабочим в связи с переносом на эту дня выходного дня с январских праздников, в частности, 7 января 2017 года, который приходился на субботу», - сказал И.Шкловец.

Источник: Псковская Лента Новостей



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