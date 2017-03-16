Россияне в майские праздники отдохнут с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая

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Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах4
|Денис Кугай (другие записи автора)
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РжавчинаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию новой программы Дениса Кугая. Его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». «Зелёная. Э-э-э. С коричневым. Э-э-э-э. С коллером ржавчины.» Дж. «Чувак» Лебовски Привет. В эфире Денис Кугай и «Ржавчина», мой новый авторский аудио-блог. Это мои личные, субъективные рассуждения о людях, событиях...
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили, что в этом году у россиян в связи с празднованием Первомая будут три выходных дня подряд, а ко Дню Победы - четыре выходных дня подряд.
«На Первомай будут два выходных календарных дня, суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля, и понедельник, 1 мая, на который приходится праздничный нерабочий день», - заявил «Интерфаксу» замглавы Роструда Иван Шкловец.
К празднованию Дня Победы в России будут четыре выходных дня подряд, отметил он. «Два календарных выходных дня - суббота, 6 мая, и воскресенье, 7 мая. 9 мая, вторник, является нерабочим праздничным днем. Понедельник, 8 мая, в этом году будет нерабочим в связи с переносом на эту дня выходного дня с январских праздников, в частности, 7 января 2017 года, который приходился на субботу», - сказал И.Шкловец.
Источник: Псковская Лента Новостей