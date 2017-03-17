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Борис Полозов целиком поддерживает воссоединение Крыма с Россией и обязательно пойдет на праздник в честь исторического события

17.03.2017 15:04 ПЛН, Псков

Вице-председатель Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов целиком разделяет радость от воссоединения Крыма с Россией и обязательно пойдет на праздник в честь этого исторического события в субботу, 18 марта. Об этом парламентарий сообщил в комментарии для радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Это действительно историческое событие, и я целиком разделяю этот факт. Завтра обязательно приму участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Пскове, тем самым выскажу свое отношение к этому знаменательному событию - воссоединению Крыма с Россией», - сказал он.

«Сам факт воссоединения с Крымом говорит очень о многом. Действительно, Россия собирает свои исторические земли. Главное, что решены проблемы людей, которые жили и живут в Крыму, что они довольны», - подчеркнул Борис Полозов.

Как сообщалось ранее, 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Пскове пройдут развлекательные мероприятия. В 12.00 на территории Детского парка начнут работу две концертных площадки, где запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов, интерактивные игры и конкурсы. Среди именитых коллективов: военный оркестр псковского гарнизона и ансамбль «Голубые молнии».

С 11.00 будет организована выездная торговля с точками питания. На ул. Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.

18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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