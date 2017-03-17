Чудотворная икона царя-страстотерпца Николая II прибыла в Великие Луки

17 марта, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, в Свято-Тихоновский собор г.Великие Луки доставлена чудотворная мироточивая икона святого мученика страстотерпца царя Николая II.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, торжественную встречу святыни возглавил настоятель Свято-Тихоновского собора иерей Александр Кононенко в сослужении соборного духовенства.

В Великие Луки чудотворную икону доставил руководитель РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа» (Войсковой Православной Миссии) Игорь Смыков. Икону в Свято-Тихоновский собор сопровождал помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями иерей Александр Петряков.

Святыня была доставлена из с.Вехно, где 16 марта пребывала для молитвенного поклонения верующих в храме Преображения Господня.

Всего несколькими днями ранее, 14 марта, состоялось принесение чудотворной иконы царя-страстотерпца Николая II на станцию Дно, где губернатор Псковской области Андрей Турчак и митрополит Псковский и Порховский Евсевий заложили капсулу с посланием к потомкам в основание будущего храма Святых Царственных страстотерпцев, посвященного императору Николаю II и его семье. Также 13 и 15 марта святыня побывала в Свято-Троицком Творожковском и Спасо-Елеазаровском женских монастырях Псковской епархии.

Под колокольный звон и молебное пение святому благоверному царю и страстотерпцу Николаю чудотворную икону крестным ходом обнесли вокруг храма, торжественно внесли в собор и установили на центральный аналой. Перед святыней клириками собора был совершен молебен с чтением акафиста, по окончании которого состоялось помазание освященным елеем.

Чудотворная мироточивая икона святого мученика страстотерпца царя Николая II будет находиться в Свято-Тихоновском соборе г.Великие Луки до окончания воскресной литургии 19 марта. В дни пребывания иконы храм будет открыт с 8.00 до 20.00. Адрес храма: г.Великие Луки, микрорайон «Дружба», ул. Гражданская, д. 18, кор. 1.

Напомним, что первообраз московской мироточивой иконы царя-мученика был написан в 1996 году в Калифорнии (США) иконописцем Павлом Тихомировым по заказу представителей Русской Православной Церкви Заграницей. Государь изображен в священных коронационных одеждах, с крестом на груди и знаками царского достоинства - со скипетром и державой в руках. В верхних углах иконы клейма с изображениями святого праведного Иова Многострадального, в день памяти которого 6/19 мая 1868 года родился государь, и святителя Николая, в честь которого Он был крещен. Внизу подпись: «Сия святая икона написана к прославлению Царя-Мученика в России» (Царственные страстотерпцы были прославлены Русской Церковью Заграницей в 1981 году, а Русской Православной Церковью Московского Патриархата в 2000 году).

В 1997 году цветные литографии этой иконы были привезены из США в Россию и разошлись по православным приходам и семьям. Одна из них, подаренная москвичу Олегу Ивановичу Бельченко, источила миро в день годовщины октябрьского переворота 7 ноября 1998 года. С того времени благоуханное миро начало ежедневно истекать от образа. Особенно сильно благоухание и мироточение иконы происходит в памятные дни царской семьи. Миро зачастую истекает не только от иконы, но и поверх стекла киота.

В 1990-е годы икона еще не канонизированного Русской Православной Церковью государя приносилась во многие храмы по благословению трех старцев - духовника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла (Павлова), протоиерея Николая Гурьянова с острова Залит и Валаамского старца иеросхимонаха Рафаила (Берестова).

В 1999 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II икона царя-мученика приняла участие в крестном облете по периметру границ бывшей Российской Империи.

14 марта 2000 года икона святого мученика страстотерпца царя Николая II провожала в последний путь десантников Псковской 6 роты, которые 1 марта вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом.

9 мая 2016 года чудотворную икону в рядах «Бессмертного полка» в Симферополе пронесла прокурор Республики Крым Наталья Владимировна Поклонская.

Икона была принесена более чем в пятьдесят епархий и ряд стран: Германию, Австрию, Сербию, Францию, Черногорию, Грецию. С чудотворной иконой связаны исцеления людей от разных недугов и разрешение сложных жизненных ситуаций. О святом образе сняты документальные фильмы и изданы книги. В последние годы икона пребывает в России и хранится представителями Войсковой Православной Миссии.

Источник: Псковская Лента Новостей