Российское движение школьников провело в Великих Луках уроки милосердия к животным

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
С сентября 2016 года в 10 школах Псковской области начала свою работу организация «Российское движение школьников». Ключевыми направлениями деятельности обозначены - военно-патриотичесоке, информационно-медийное, гражданская активность и личностное развитие.
Так в рамках направления деятельности – гражданская активность активисты Российского движения школьников школы №12 города Великие Луки Псковской области провели для учащихся 1-2 классов уроки милосердия. В доступной и интересной форме ребята рассказали младшим школьникам о том, как правильно ухаживать за домашними питомцами, о приюте для бездомных животных, о том, как обезопасить себя от бродячих собак и что нужно делать, чтобы на улицах нашего города бездомных животных было как можно меньше. Узнали дети и том, какую работу выполняют наши четвероногие друзья на службе человеку. По итогам занятия ученицы 11 класса Иванова Александра и Цветкова Ярославна подготовили и провели игру-викторину о животных, которая вызвала живой интерес у ребят.
Источник: Псковская Лента Новостей