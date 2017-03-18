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Российское движение школьников провело в Великих Луках уроки милосердия к животным

18.03.2017 19:57 ПЛН, Псков

С сентября 2016 года в 10 школах Псковской области начала свою работу организация «Российское движение школьников». Ключевыми направлениями деятельности обозначены - военно-патриотичесоке, информационно-медийное, гражданская активность и личностное развитие.

Так в рамках направления деятельности – гражданская активность активисты Российского движения школьников школы №12 города Великие Луки Псковской области провели для учащихся 1-2 классов уроки милосердия. В доступной и интересной форме ребята рассказали младшим школьникам о том, как правильно ухаживать за домашними питомцами, о приюте для бездомных животных, о том, как обезопасить себя от бродячих собак и что нужно делать, чтобы на улицах нашего города бездомных животных было как можно меньше. Узнали дети и том, какую работу выполняют наши четвероногие друзья на службе человеку. По итогам занятия ученицы 11 класса Иванова Александра и Цветкова Ярославна подготовили и провели игру-викторину о животных, которая вызвала живой интерес у ребят.

Источник: Псковская Лента Новостей



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