Представители азербайджанской диаспоры в Пскове отметили праздник Навруз Байрам

Сегодня, 19 марта, в Пскове праздник весны Навруз Байрам отметила самая многочисленная в регионе азербайджанская культурная автономия Пскова. Председатель организации Рауф Мехтиев поздравил земляков, отметив, что "в этот день все прощают свои обиды и мирятся друг с другом".

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления, глава города Пскова Иван Цецерский поздравил представителей диаспоры с радостным днем: "Для меня становится доброй традицией отмечать вместе с вами праздник обновления и надежд на лучшее". Он поблагодарил представителей диаспоры за активное участие в жизни города и вручил председателю азербайджанской культурной автономии в Пскове Рауфу Мехтиеву благодарственное письмо и приветственный адрес с пожеланиями мира, добра и благополучия.

Рауф Мехтиев, в свою очередь, поблагодарил главу города за внимание, оказываемое организации, и вручил ему книгу об Азербайджане и традиционную национальную хончу.

Далее с творческим подарком выступила ученица погранично-правового лицея № 22 Анна Павлова.

В этот вечер звучали национальные песни, танцевальные коллективы выступили с номерами народной азербайджанской культуры.

Источник: Псковская Лента Новостей