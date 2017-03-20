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В 2017 году в Псковской области планируют оздоровить более 20 тысяч детей

20.03.2017 15:02 ПЛН, Псков

В Псковской области утверждена средняя стоимость путевки в загородные детские оздоровительные лагеря (15687 рублей) и санаторно-оздоровительные лагеря (19782 рублей).  Среднесуточная стоимость питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в этом году составит 110 рублей. Такую информацию в ходе заседания администрации региона 20 марта озвучил руководитель государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Средняя стоимость путевки в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря по сравнению с 2016 годом увеличилась на 3%, стоимость питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием  осталась на уровне 2016 года.

Оплата стоимости путевок в загородные и санаторные оздоровительные лагеря из средств областного бюджета, в зависимости от категории детей, будет составлять от 50 до 100% средней стоимости путевки.

В зависимости от категории детей родители будут оплачивать от 5 до 50% стоимости путевки (загородные лагеря от 785 руб. - 5% до 7844 руб. - 50%, санаторно-оздоровительные лагеря от 989 руб. - 5% до 1978 руб.- 10%).

На организацию отдыха и оздоровления детей в 2017 году выделено 76376,0 тысяч рублей из областного бюджета,  12012,0 тысяч рублей - из средств муниципальных бюджетов. Средства федерального бюджета в 2017 году не планируются.

Планируется, что за счет средств областного и муниципального бюджетов в 2017 году  отдохнут 16000 детей школьного возраста во всех типах оздоровительных лагерей (2016 год - 23343 человек).  Всего за счет средств различных источников в области планируется оздоровить в 2017 году во всех типах оздоровительных лагерей более 20000 детей.

В связи с отсутствием финансирования оздоровительной кампании из средств федерального бюджета и в целях сохранения отдыха и оздоровления детей на уровне 2016 года необходимо дополнительное финансирование из средств областного бюджета в размере 18,5 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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