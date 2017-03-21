В России стартовал проект по противодействию ксенофобии и дискриминации в футболе

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Пенсионер из Пушкиногорского района решил открыть банковский вклад под выгодный процент, но лишился 390 тысяч рублей 3
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Из Кремля вперед ногами?Глава Крыма Сергей Аксенов aka Гоблин на прошлой неделе выдал в эфир пару резонансных заявлений, возбудив нешуточную дискуссию в соцсетях и СМИ. Сперва он брякнул, что Россия нуждается в такой форме правления как монархия. Затем, как бы комментируя свое первое выступление, уточнил формулировку, цитирую: «...разговор шел не о форме, не о...
В Москве дан старт общенациональному проекту по противодействию расизму, ксенофобии, антисемитизму и другим проявлениям дискриминации в российском футболе.
Меморандум о сотрудничестве в реализации проекта во вторник, в Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, подписали глава Общероссийского профсоюза футболистов России Роман Широков и президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, сообщили «Интерфакс-Религия» в пресс-службе РЕК.
В программе - масштабные социологические исследования в Москве и регионах, подготовка специалистов по профилактике межэтнических конфликтов в спорте, разработка учебных пособий и образовательных программ для школ и вузов, мониторинг ксенофобии в спорте, работа с объединениями болельщиков, просветительские мероприятия.
Первый этап проекта запланирован на 2017-2018 годы, когда в России пройдут Кубок конфедерации и чемпионат мира по футболу.
Источник: Псковская Лента Новостей