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В России стартовал проект по противодействию ксенофобии и дискриминации в футболе

21.03.2017 11:54 ПЛН, Псков

В Москве дан старт общенациональному проекту по противодействию расизму, ксенофобии, антисемитизму и другим проявлениям дискриминации в российском футболе.

Меморандум о сотрудничестве в реализации проекта во вторник, в Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, подписали глава Общероссийского профсоюза футболистов России Роман Широков и президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, сообщили «Интерфакс-Религия» в пресс-службе РЕК.

В программе - масштабные социологические исследования в Москве и регионах, подготовка специалистов по профилактике межэтнических конфликтов в спорте, разработка учебных пособий и образовательных программ для школ и вузов, мониторинг ксенофобии в спорте, работа с объединениями болельщиков, просветительские мероприятия.

Первый этап проекта запланирован на 2017-2018 годы, когда в России пройдут Кубок конфедерации и чемпионат мира по футболу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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