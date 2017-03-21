В России стартовал проект по противодействию ксенофобии и дискриминации в футболе

В Москве дан старт общенациональному проекту по противодействию расизму, ксенофобии, антисемитизму и другим проявлениям дискриминации в российском футболе.

Меморандум о сотрудничестве в реализации проекта во вторник, в Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, подписали глава Общероссийского профсоюза футболистов России Роман Широков и президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, сообщили «Интерфакс-Религия» в пресс-службе РЕК.

В программе - масштабные социологические исследования в Москве и регионах, подготовка специалистов по профилактике межэтнических конфликтов в спорте, разработка учебных пособий и образовательных программ для школ и вузов, мониторинг ксенофобии в спорте, работа с объединениями болельщиков, просветительские мероприятия.

Первый этап проекта запланирован на 2017-2018 годы, когда в России пройдут Кубок конфедерации и чемпионат мира по футболу.

Источник: Псковская Лента Новостей