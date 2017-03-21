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Сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать мужчину, которому стало плохо на улице Зверева в Великих Луках2
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
20 марта на базе пилотной школы общественно-госу
Как сообщила Псковской Ленте Новостей специалист отдела по молодежной политике управления образования города Великие Луки Анастасия Иванова, по легенде квеста команды участников - боевые спецгруппы, функция которых обеспечить провал планов гитлеровского командования по захвату северного направления.
В квесте приняли участие 7 команд обучающихся школы №12 и активисты Российского движения школьников. Ребятам предлагалось пройти ряд заданий квеста, которые сопровождались историческими справками и интересными фактами из истории Великой Отечественной войны.
«Прохождение станций «Высота ударная», «Кировская железная дорога», «Полуостров Рыбачий», «Высота круглая», «Мурманское направление» позволило проявить ребятам логику, смекалку, тактику и ловкость. Каждая из команд в итоге, получила не только диплом об участии, но и новые знания в области военной истории нашего государства и, конечно же, яркие эмоции», - отметила Анастасия Иванова.
Как сообщила Псковской Ленте Новостей специалист отдела по молодежной политике управления образования города Великие Луки Анастасия Иванова, по легенде квеста команды участников - боевые спецгруппы, функция которых обеспечить провал планов гитлеровского командования по захвату северного направления.
В квесте приняли участие 7 команд обучающихся школы №12 и активисты Российского движения школьников. Ребятам предлагалось пройти ряд заданий квеста, которые сопровождались историческими справками и интересными фактами из истории Великой Отечественной войны.
«Прохождение станций «Высота ударная», «Кировская железная дорога», «Полуостров Рыбачий», «Высота круглая», «Мурманское направление» позволило проявить ребятам логику, смекалку, тактику и ловкость. Каждая из команд в итоге, получила не только диплом об участии, но и новые знания в области военной истории нашего государства и, конечно же, яркие эмоции», - отметила Анастасия Иванова.
Источник: Псковская Лента Новостей