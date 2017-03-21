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Великолучане стали участниками квеста «1941. Заполярье»

21.03.2017 19:07 ПЛН, Псков

20 марта на базе пилотной школы общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» МАОУ «СОШ №12» волонтеры местного отделения ВОД «Волонтеры Победы» города Великие Луки совместно с представителями регионального штаба «Волонтеры Победы» провели исторический квест по событиям Великой Отечественной войны «1941. Заполярье».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей специалист  отдела  по молодежной политике   управления   образования   города   Великие   Луки Анастасия  Иванова, по легенде квеста команды участников - боевые спецгруппы, функция которых обеспечить провал планов гитлеровского командования по захвату северного направления.

В квесте приняли участие 7 команд обучающихся школы №12 и активисты Российского движения школьников. Ребятам предлагалось пройти ряд заданий квеста, которые сопровождались историческими справками и интересными фактами из истории Великой Отечественной войны.

«Прохождение станций «Высота ударная», «Кировская железная дорога», «Полуостров Рыбачий», «Высота круглая», «Мурманское направление» позволило проявить ребятам логику, смекалку, тактику и ловкость. Каждая из команд в итоге, получила не только диплом об участии, но и новые знания в области военной истории нашего государства и, конечно же, яркие эмоции», - отметила Анастасия  Иванова.

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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