В Международный день леса заповедный урок прошел в Переслегинской гимназии

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Сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать мужчину, которому стало плохо на улице Зверева в Великих Луках3
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Горка в ямке«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я увидела эту фотографию и прослезилась. Вроде, и тема не жалостливая, не сентиментальная: не сиротки, не бабушки...
21 марта на планете отмечается Международный день леса. Учащиеся, активисты организации «Российское движение школьников» Переслегинской гимназии Великолукского района провели для учащихся начальной школы «Путешествие по лесам России», сообщили Псковской Ленте Новостей в РДШ.
Лес - национальное богатство России. Глобальное значение лесов России не только как источника ценнейшего сырья, но и как неотъемлемого компонента биосферы, влияющего на кислородный и углеродный балансы планеты и во многом определяющего условия жизни на Земле. Все это узнали школьники, совершив увлекательное заочное путешествие по лесам России. Ребята отгадывали загадки о деревьях леса и его обитателях, составляли пословицы и поговорки о лесе, получили памятки о поведении в лесу.
Также школьники гимназии вчера приняли участие во Всероссийском заповедном уроке «Заповедные острова. Сохраняя будущее». Школьники познакомились с особо охраняемыми природными территориями области: историей возникновения, для чего созданы заповедные острова, их виды, их роль в сохранении природы и животных, какие научные программы внедряются для сохранения популяций.
Напомним, что с января 2017 года заповедные уроки проходят во всех пилотных школах РДШ и будут продолжаться до конца года.
Источник: Псковская Лента Новостей