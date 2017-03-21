В Международный день леса заповедный урок прошел в Переслегинской гимназии

21 марта на планете отмечается Международный день леса. Учащиеся, активисты организации «Российское движение школьников» Переслегинской гимназии Великолукского района провели для учащихся начальной школы «Путешествие по лесам России», сообщили Псковской Ленте Новостей в РДШ.

Лес - национальное богатство России. Глобальное значение лесов России не только как источника ценнейшего сырья, но и как неотъемлемого компонента биосферы, влияющего на кислородный и углеродный балансы планеты и во многом определяющего условия жизни на Земле. Все это узнали школьники, совершив увлекательное заочное путешествие по лесам России. Ребята отгадывали загадки о деревьях леса и его обитателях, составляли пословицы и поговорки о лесе, получили памятки о поведении в лесу.

Также школьники гимназии вчера приняли участие во Всероссийском заповедном уроке «Заповедные острова. Сохраняя будущее». Школьники познакомились с особо охраняемыми природными территориями области: историей возникновения, для чего созданы заповедные острова, их виды, их роль в сохранении природы и животных, какие научные программы внедряются для сохранения популяций.

Напомним, что с января 2017 года заповедные уроки проходят во всех пилотных школах РДШ и будут продолжаться до конца года.

Источник: Псковская Лента Новостей